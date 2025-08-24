Igor Kojić se zvanično razveo nakon 5 mjeseci braka: Poznato kako je Keba reagovao na ovu vijest

Igor Kojić, sin Dragana Kojića Kebe, i Sofija odlučili su da sporazumno okončaju brak.

Igor Kojić i njegova 15 godina mlađa supruga Sofija zvanično su okončali svoj brak. Nakon što su potpisali papire, par se sporazumno razveo, stavljajući tačku na zajednicu koja je trajala svega pet mjeseci. Iako je njihova ljubavna priča djelovala obećavajuće, na kraju su odlučili da je najbolje da svako krene svojim putem.

"Igor i Sofija su prije nekoliko dana potpisali sporazumni razvod u jednoj advokatskoj kancelariji na Novom Beogradu i riješili da se svako okrene svojim planovima i životu. Keba je presrećan, kao i cijela porodica, jer od samog početka nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega", otkriva izvor blizak porodici Kojić za Informer.

Kako se dalje navodi, Igor je u poslednjim mjesecima sve češće nagoveštavao da brak ne funkcioniše onako kako je očekivao. Dok je on želio stabilnost i mirniji porodični život, Sofija je imala drugačije prioritete i interesovanja. Ta razlika u shvatanju života, kako navodi izvor, bila je ključni razlog što su se supružnici odlučili na razvod.

Porodica Kojić sada sa olakšanjem gleda na ovu situaciju, a sam Keba, prema rečima bliskih prijatelja, ne krije da je zadovoljan što je njegov sin donio ovakvu odluku.

"Svi su stali uz Igora i podržali ga. Smatrali su da je ušao u brak brzopleto i da Sofija nije bila žena koja bi mogla da mu pruži sigurnost i podršku kakvu zaslužuje u tim godinama. Sada vjeruju da će se okrenuti pravim vrijednostima i pronaći partnerku koja je u skladu sa njim", zaključuje sagovornik.

Bili prvi bračni par u 2025.

Kada se oženio, Igor je potvrdio lijepe vijesti i otkrio da su on i supruga dobili priznanje opštine.

"Istina je da smo moja supruga i ja dobili nagradu i priznanje od opštine Novi Beograd kao prvi bračni par u 2025. godini. Sofija je moj dar od Boga. Prva, zadnja, jedina i ona prava ljubav. Srećan Božić svima Hristos se rodi", poručio je mladoženja.

Pukla tikva nakon pet mjeseci

Igor i Sofija su zbog čestih nesporazuma u poslednja dva mjeseca imali dosta nesuglasica i zato su rešili da svako krene na svoju stranu. Kako se navodi, Sofija je bila inicijator.

"U početku je između njih sve bilo bajkovito i ličilo je kao da je prava ljubav na prvi pogled. Sofija je toliko bila zaljubljena u Igora da je bez razmišljanja pristala da se uda za njega nakon kraćeg zabavljanja. A Igor tek... On je toliko bio opčinjen Sofijom da je bio spreman da joj sve podredi i promijeni život iz korijena. Vjenčali su se u januaru na opšte iznenađenje njihovih porodica i prvih mjeseci živjeli su idilično, što smo mogli da primijetimo i po njihovim objavama na društvenim mreažama. Sofija je često provodila vrijeme i sa Igorovim roditeljima, pa je stalno Kebu postavljala na svoj profil, a Igoru je često spremala omiljena jela", govori sagovornik za Kurir.