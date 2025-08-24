Majka Filipa Živojinovića nosi detalj od 1000 eura: Zorica se ne eksponira, a sada je sve ostavila bez daha izgledom

Zorica Nakić na jednoj proslavili nosila je skupocenu ogrlicu poznatog modnog brenda.

Izvor: Facebook printscreen

Majka Filipa Živojinovića, Zorica Nakić, poznata je javnosti jer je njen sin odrastao pod budnim okom medija – zahvaljujući poznatom ocu i Lepoj Breni, koja ga voli kao rođenog sina.

Zorica Nakić iznenadila je pratioce novom objavom na Instagramu, a njen izgled s nedavnog slavlja nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Na fotografiji koju je podijelila, majka Filipa Živojinovića je zablistala u sofisticiranom i glamuroznom izdanju. Nosila je elegantnu crnu haljinu sa detaljima od čipke, koja je savršeno naglasila njen stil i držanje. Poseban akcenat bio je na luksuznoj Šanel ogrlici, čija se cijena kreće između 960 i 1.100 eura, a koja je savršeno zaokružila njen modni izbor.

Izvor: instagram/printscreen/zo_na_ny

Sa raspuštenom dugom kosom i osmjehom na licu, Zorica je osvojila komplimente svojih pratilaca, svi su se složili u jednom: izgledala je besprekorno i nosila eleganciju sa lakoćom prave dame.

Lepa Brena o odnosu sa Zoricom

"Prvo, njegova majka, otac i ja smo u dobrim odnosima. Govorila sam da je Filip naše dijete, samo kako bih ga zaštitila od objašnjavanja i glupih izjava. Da sam govorila možda drugačije i da sam govorila: ‘Znate, to je sin iz Bobine prve veze’, znate, onda bi se to pretvorilo u nekakvo razdvajanje djece" rekla je svojevremeno Brena, prenosi "Blic", i istakla da se oduvjek trudila da svoj trojici pruži podršku, sigurnost i ljubav:

"Djeci treba pružiti stabilnost, treba im pružiti ljubavi, sigurnost. Ja sam se potrudila kao ‘B mama’, da mu pružim, naravno, pored njegove majke i njegovog oca, sve ono što jednom djetetu treba. Što sam pružila mojoj djeci, pružila sam i njemu."