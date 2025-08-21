logo
Viktor i Stefan im nisu prava imena: Nikada ne biste pogodili kako se stvarno zovu sinovi Lepe Brene

Viktor i Stefan im nisu prava imena: Nikada ne biste pogodili kako se stvarno zovu sinovi Lepe Brene

Autor Ana Živančević
0

Poznata pjevačica je svojim sinovima dala originalna srednja imena.

Viktor i Stefan im nisu prava imena Izvor: MONDO

Sinove Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Stefana i Viktora, javnost poznaje pod tim imenima, iako im to nisu puna imena. Njih dvojica zvanični imaju još po jedno ime, a ovaj podatak nije mnogo poznat domaćoj javnosti.

Naime, Viktor i Stefan su rođeni u Americi i imaju srednja imena, te su u dokumentima Stefan Emerald i Viktor Ernest.

"Ta imena nam pišu u dokumentima, ali ja mislim da nema potrebe da ih eksponiramo. Čudna su. Ja sam rođen u Njujorku, a Viktor u Majamiju i, kao i svi američki državljani, imamo to srednje ime", izjavio je Stefan jednom prilikom.

Pogledajte kako izgledaju Viktor i Stefan Živojinović:

Stefan je svojevremeno priznao i da ne voli da ga zovu Emerald, pa je otkrio da su se nerijetko čak i njegovi najbliži prijatelji šalili na račun njegovog imena.

"Drugovi me zezaju zbog toga kako se zovem. Kada ih nešto iznerviram, kažu: 'Ajde, Esmeralda, smiri se, opusti se.' Mama mi je dala to ime i jednom sam je pitao: 'Što si mi, bre, dala to ime?'", otkrio je Stefan Živojinović tada, prenosi "Kurir" i dodao:

"Nikome se nikada nisam tako predstavio. Zamisli pružim ruku i kažem: 'Ćao, ja sam Emerald'. Svi bi me gledali čudno. Iako je to jednako moje ime kao i Stefan, ja ga tako ne doživljavam. Mnogo je neobično. Moji drugovi nikada nisu znali kako se zovem. Mislim da sam i ja postao svjestan tog imena tek kada sam napunio osamnaest godina. Znao sam i ranije, ali nisam suštinski bio svjestan toga."

Stefan je ipak svojoj majci oprostio što je izabrala ova neobična imena za njega i njegovog brata.

"Na kraju sam je razumio. Ona je umjetnik i željela je da naša imena zvuče drugačije. Emerald je jedna prelepa tirkizna boja. Kada na to pomislim, mirim se sa svojim imenom. Lijepo mi je ime kada pomislim na boju, ali kada ga preokreneš na zezanje, kad kažeš Esmeralda, onda uopšte nije lijepo", priznao je Stefan svojevremeno.

Međutim, i Filip, Bobin sin iz prethodnog braka sa Zoricom Nakić, ima dva imena – Filip Branislav.

Stefan je svojevremeno izjavio, kako prenosi pomenuti medij, da je Filipovo puno ime lijepo, te kroz smijeh dodao: "Lako je njemu".

