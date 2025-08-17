Prijovićka i Filip prije rođenja ćerke iskeširali 50.000 eura: Par nije štedio, otkriveni svi detalji

Aleksandra se odjeća odlično, a par sa nestrpljenjem očekuje dolazak prinove.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aleksandra Prijović uskoro će se poroditi, a proteklih nekoliko mjeseci sa suprugom Filipom Živojinovićem je vodila računa da sve bude spremno za dolazak ćerke.

Bračni par je nakon saznanja da će se po drugi put ostvariti u ulozi roditelja odlučio da renovira dio svoje porodične kuće na Bežanijskoj kosi, a prvenstveno su željeli da novi član porodice dobije svoju posebnu sobu.

Sve spremno za dolazak prinove

Kako saznaju domaći mediji, radovi su trajali od proleća, što je malo duže od očekivanog, ali je na kraju sve ispalo onako kako su Živojinovići zamislili.

"Na ideju da se napravi soba za bebu prva je došla Aleksandra. Filip se s tim odmah složio. Njihova kuća je imala četiri sobe, a sad je petosobna, tako da će i sin Aleksandar i beba imati svoje posebne sobe. Odmah su angažovali arhitektu i majstore kako bi njihova ideja bila sprovedena u djelo. Nova soba je prilagođena djevojčici i sva je u ženskim tonovima, od krevetića do boje zidova. Radovi su se, kao što je to uvjek i slučaj, malo odužili i probijen je rok, ali je na kraju sve završeno i ispalo je baš kako treba. Oboje su prezadovoljni i Prija sad konačno može da se opusti i da uživa u poslednjem trimestru trudnoće. Oni su i putovali dok su majstori radili, a za nadgledanje radova najviše je bio zadužen Filip. Ovo renoviranje nije uopšte bilo jeftino, pa su morali da izdvoje 50.000 eura. Ali je vredjelo, baš su vodili računa o svakom detalju", priča izvor, pa nastavlja:

Aleksandra se osjeća odlično, a izvor dodaje da je veoma aktivna, uprkos poodmakloj trudnoći.

"Prija broji sitno do porođaja i malo je reći da blista. Cijela porodica s nestrpljenjem očekuje prinovu, a posebno mali Aki, koji ne može da dočeka da dobije sestricu. Oduševljen je svojom novom sobom, a pomogao je i mami i tati, koji već danima obilaze dječje prodavnice po tržnim centrima, da izaberu igračke i sve ono što je potrebno za djevojčicu kad dođe na svijet. Inače, mama Aleksandra se odlično osjeća i sluša sve savjete doktora koji joj vodi trudnoću. Nije se mnogo ni ugojila, vrlo je aktivna, a poslednjih dana bira stvari za porodilište", zaključuje sagovornik za domaće medije.

Vidi opis Prijovićka i Filip prije rođenja ćerke iskeširali 50.000 eura: Par nije štedio, otkriveni svi detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

Podsjetimo, Aleksandra je nakon turneje "Od Istoka do Zapada", koja je završena petim koncertom u Areni u Beogradu, otišla u medijsku ilegalu, a odmah nakon toga otkriveno je i da je Aleksandra trudna.