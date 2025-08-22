logo
Udala se ćerka Lee Kiš: Osvanule fotke sa tajnog vjenčanja, mlada se topi u rukama frajera u uniformi Srbije

Autor Jelena Sitarica
Ćerka popularne voditeljke Lee Kiš, Sara Jokić izgovorila je sudbonosno "da", a sada su na njenom Instagramu osvanule fotografije sa tajne ceremonije

Vijest da se Sara Mia Jokić, ćerka poznate voditeljke Lee Kiš, udala, iznenadila je mnoge. Umjesto pompe i medijske pažnje, mladenci su sve pripreme čuvali u strogoj tajnosti, pa je objava fotografija sa vjenčanja na društvenim mrežama došla kao pravo iznenađenje.

Na slikama se vidi da je Sara zablistala u elegantnoj uskoj vjenčanici, dok je mladoženja ponosno nosio uniformu sa zastavom Srbije. 

Iako je vjenčanje bilo planirano do najsitnijih detalja, javnost je za sve saznala tek kada su se slike pojavile.

Davno je sve isplanirala

Inače, Sara Mia se prve četiri godine našla u centru pažnje zbog tračeva da joj se na Instagramu udvarao bivši košarkaš Marko Jarić.

Sara se ovim povodom oglasila u medijima, potvrdila da joj je pisao bivši muž Adrijane Lime, otkrila čak "da se lijepo udvara", a potom se posvetila poslu na jednoj televiziji i javnost nije imala prilike da je vidi neko vrijeme.

Tagovi

Lea Kiš ćerka udaja

