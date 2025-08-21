Ova ljepotica je Nikolijina sestra po ocu: 10 godina je mlađa, a evo kako njihov otac komentariše karijeru starije ćerke

Pjevačica je jedina ćerka folk legende Vesne Zmijanac, ali sa očeve strane ima brata i sestru.

Pjevačica Nikolija Jovanović ima sestru po ocu, Teodoru, za koju je veoma vezana, pa ih često možemo vidjeti zajedno. Teodora je mlađa od Nikolije 10 godina, a po ljepoti, kako ljudi komentarišu, nimalo ne zaostaje od sestre, već se može reći da je njena kopija.

Sudeći po Teodorinom profilu na Instagramu, jasno je da voli na putuje, provodi vrijeme sa prijateljima, a gaji i strast prema fotografisanju.

Takođe, može se vidjeti da često nosi garderobu brenda Relje Popovića, kao i da okači po neku sestrinu pjesmu, te je jasno da im je velika podrška. Inače, Nikolijin otac je doktor ekonomskih nauka i ne želi da bude dio estrade. Iz tih razloga on i njegova djeca, pored Nikolije, nisu toliko poznata.

"Moj otac je 'alergičan' na sve što ima veze sa šou-biznisom, još iz perioda kada je bio sa mojom mamom. On mi, kao doktor nauka, ne bi savjetovao da se bavim pjevanjem", spomenula je Nikolija jednom prilikom.

Pored sestre Teodore, Nikolija Jovanović ima i brata sa očeve strane koji se zove Luka.

Nikolija otkazala koncert

Prvi solistički koncert pop pjevačice Nikolije Jovanović, koji je trebalo da se održi krajem avgusta u Beogradu, iznenada je otkazan, a novi datum još uvjek nije saopšten.

Organizatori su se oglasili povodom otkazivanja i naveli da je razlog „travnati teren“ na Tašmajdanu, koji onemogućava tehničku realizaciju planiranih projekata. Osim njenog, otkazani su i koncert Adila Maksutovića, kao i svi događaji planirani za 2025. godinu.