Majli Sajrus otkrila svoje pravo ime i ljudi su u šoku: Gadi joj se da ga izgovori, krila ga punih 17 godina

Autor Đorđe Milošević
Otkriće je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Majli Sajrus otkrila svoje pravo ime i ljudi su u šoku

Bez obzira na to da li je publika pamti po ulozi u seriji "Hannah Montana" ili po izuzetno uspješnoj muzičkoj karijeri, Majli Sajrus je ime koje je poznato širom svijeta.

Ćerka kantri pjevača Bilija Reja Sajrusa i njegove bivše supruge Tiš Sajrus-Purčel, proslavila se kao Majli Stjuart i njen pop alter ego Hana Montana na Disney Channelu. Nakon završetka serije izgradila je snažnu solo karijeru, koju su obilježila dva Gremija, tri MTV Video Music Awards nagrade i brojna priznanja na Spotifyju.

Ipak, mnoge fanove iznenadila je činjenica da Mili Sajrus nije njeno pravo ime. Rođena je kao Destini Houp Sajrus, a ime je zvanično promijenila 2008. godine. Njena majka Tiš otkrila je da je nadimak Mili osmislio Bilij Rej Sajrus, objasnivši u podcastu "Raven and Miranda" da su je kao dijete zvali "Smiley Miley“ jer se stalno smijala, te da je nadimak s vremenom jednostavno ostao.

Majli je o promjeni imena govorila još 2008. godine, kada je sa 16 godina dala izjavu za Entertainment Tonight iza bine jednog koncerta. Na pitanje kako glasi njeno novo legalno ime odgovorila je:

"Majli. Kako su me oduvijek zvali.

Zatim je, uz šalu i gest gađenja, otkrila da joj je pravo ime Destini Houp Sajrus i dodala:

"Nikad više, to tehnički više ni ne važi!.

Ovo otkriće izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama.

"Danas sam saznao da je Majli zapravo umjetničko ime", "Hoćeš da mi kažeš da se Majli Sajrus zapravo zove Destini Houp, a ne Majli?!“, "Pravo ime Mili Sajrus je Destini Houp i to me i dalje nasmijava", nizali su se komentari šokiranih fanova.

Majli Sajrus ime

