Skinuo se go i glumio joj muža: Ceca doživjela traumu, hitno reagovala policija

Pjevačica je jednom prilikom otkrila detalje incidenta

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović jednom je doživjela neprijatno iznenađenje kada je nepoznati muškarac neovlašćeno ušao u njenu kuću na Kipru, dok je ona bila u Beogradu.

Ovaj uljez se bez poziva uselio u garažu luksuzne vile, a šokantno je tvrdio da je Cecin suprug.

Sve je otkrila njena prijateljica Valentina, koja povremeno obilazi nekretninu na Kipru i koja je odmah reagovala zbog incidenta.

"Valentina me je pozvala i rekla da imam nezvanog gosta u mojoj kući. Ona je tada zatekla ludaka koji se uselio u moju garažu gdje je glumio mog muža. Ja sam navikla na manijake, tako da mi to nije bio horor, ali Valentina je bila prestravljena. Još je on glumio mog muža, užas", prisjetila se Ceca neprijatne scene.

Čovjek koji je glumio Cecinog pokojnog muža stajao je potpuno nag u njenoj garaži.

"Kada ga je vidjela, on je bio u peškiriću samo, bio je potpuno nag. Prepala se i pozvala je policiju", kazala je Ceca.

Ceca je dodala da je isti muškarac i ranije pravio probleme, zbog čega je već jednom intervenisala policija.

"To nije bio prvi put da se to desilo, već je jednom reagovala policija. Deportovan je nakon toga za Srbiju i nadam se da se više neće pojavljivati", ispričala je Ceca.

Pogledajte kako izgleda njena luksuzna vila na Kipru:

(Blic.rs/Mondo)