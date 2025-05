Nakon ovog poteza, Prija je znala da će se udati za Filipa: Prvi put kad je došao, donio joj neočekivan poklon

Aleksandra Prijović je godinama u skladnom braku sa Filipom Živojinovićem, a i dan danas se sjeća prvog poklona koji joj je donio kada je došao u njen dom.

Izvor: Kurir

Popularna pjevačica Aleksandra Prijović i njen suprug Filip Živojinović već godinama uživaju u harmoničnom i stabilnom braku, a njihova ljubavna priča često je inspiracija mnogima.

U jednom od intervjua, pjevačica se osvrnula na sam početak veze, otkrivši da ju je suprug osvojio iskrenošću, pažnjom i toplinom, ali i jednim potezom koji ju je oborio s nogu zbog čega je u startu bila sigurna da je riječ o pravoj ljubavi.

"Čim sam ga upoznala, znala sam da će to biti ljubav za cio život. Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on pravi. Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da popijem i pojedem, da donese. Ja sam rekla: "Ništa", jer znate kako je u početku, kad vam se neko sviđa, niti ste gladni, niti ste žedni" ispšričala je Prija jednom prilikom.

"On je insistirao da mu kažem šta pijem i ja sam rekla da pijem samo vodu. On se posle pojavio kod mene sa paketom vode. To me je kupilo, taj njegov gest, jer sam shvatila da obraća pažnju na ono što pričam. Ko bi vam donio paket vode kada se podrazumijeva da u kući imate vodu" dodala je.

Podsjetimo, Aleksandra Prijović je u poodmakloj trudnoći, a par će uskoro dobiti djevojčicu. Ona je svojevremeno i govorila da nakon sina Akija priželjkuje ćerku.

"Ja bih voljela djevojčicu. Mislim, najvažnije je da je dijete živo i zdravo i da sve bude kako treba. Ali kada bih mogla da biram, voljela bih djevojčicu" iskreno je rekla tada Aleksandra.