Aleksandra Prijović krila pravo ime? Na početku karijere se predstavljala drugačije, snimala pjesme pod drugim nadimkom

Poznata pjevačica vrlo rano je stupila na scenu, a sa 14 godina koristila je nadimak, koji nije zaživio.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mlada i uspješna pjevačica Aleksandra Prijović nizala je koncerte po rasprodatim arenama, a sada je odlučila da napravi kratku pauzu zbog trudnoće. Njen privatni život ne prestaje da intrigira javnost, a posebno zanimanje izazivaju i njeni skromni muzički počeci, koji su dokaz da se rad, upornost i talenat zaista isplate.

Pogledajte fotografije Aleksandre Prijović:

Pjevačica se proslavila učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a od tada se njen put znatno razvio. Inače, malo ko zna da je Aleksandra Prijović imala sasvim drugačije umjetničko ime na samom početku karijere. Iako su je mnogi upoznali tek tokom takmičenja, zanimljivo je da Prija pjeva od svoje 14. godine.

Aleksandra se tada, na nagovor kompozitora, predstavljala kao Any Prijović, ali je jako brzo odustala od ovog pseudonima i opredijelila se za ime dato na rođenju.

"Taj nadimak mi je dao Mića Nikolić, koji mi je tada i uradio dvije pjesme kada sam imala 14 godina", ispričala je svojevremeno Aleksandra Prijović u emisiji "Amidži šou".

Poznato kako će joj se zvati ćerka

Popularna pjevačica povukla se iz javnosti zbog trudnoće, a nedovano se pojavila informacija da će se njeno drugo dijete zvati Aleksandra.

Iako su mnogi fanovi putem anketa na društvenim mrežama predlagali da se djevojčica zove drugačije, modernije i unikatnije, par je odlučio da se drži ovog imena, a prema neimenovanim izvorima bliskim porodici, na imenu Aleksandra, na njemu je insistirao Filip Živojinović.