Preminula Bezosova majka: Doživjela da joj se sin ponovo oženi, a jedva zapamtila slavlje koje je pratio cio svijet

Autor Marina Cvetković
0

Žaklin Bezos, majka Džefa Bezosa i dugogodišnja filantropkinja, preminula je u 78. godini u Majamiju posle borbe sa demencijom.

Preminula Bezosova majka Izvor: Instagram printscreen / jeffbezos

Samo mjesec dana od vjenčanja godine u Veneciji, jednog od najbogatoijih ljudi na svijetu Džefa Bezosa i Lorejn Sančez, koje je pratilo čitav svijet, uslijedila je tužna vijest za milionera.

Žaklin Bezos, majka osnivača Amazona Džefa Bezosa i dugogodišnja borac za unapređenje obrazovanja u ranom djetinjstvu, preminula je u 78. godini života. Ovu tužnu vijest potvrdio je njen sin na društvenim mrežama, navodeći da je umrla "okružena mnogima koji su je voljeli", nakon "duge borbe sa demencijom".

Žaklin Bezos preminula je u svom domu u Majamiju u četvrtak, što je saopštila i Bezos Family Foundation na svojoj zvaničnoj stranici.

Rodila ga kao tinejdžerka

Džeki, kako su je iz milošte zvali, rodila je Džefa kad je imala samo 17 godina - bio je to izazovan period za tinejdžerku koja je bila trudna u srednjoj školi u Albukerkiju 1960‑ih. Škola joj je, u početku, zabranila da završi školovanje, ali je uspjela da izbori da se vrati pod restriktivnim uslovima (bez ormarića, bez učestvovanja u vannastavnim aktivnostima, bez ceremonije dodjele diploma).

Nakon razvoda od Teda Jorgensena, radila je danju, a preko dana pohađala noćnu školu - na predavanja je dolazila sa Džefom u jednom rancu za knjige, a u drugom za pelene i bočice, piše People. U noćnoj školi upoznala je Mi­gue­la Majka Bezosa. Vjenčali su se 1968. godine, a Majk je usvojio Džefa kada je imao četiri godine. Porodica je kasnije dobila još dvoje djece - Kristinu i Marka.

Izvor: Instagram/jeffbezos/Printscreen

U 40-im godinama godine, Džeki je završila fakultet (psihologiju) sa visokim ocjenama, pokazujući da nikad nije kasno za ostvarenje snova. Ponosno je govorila o tome na ceremoniji dodjele diploma, a Džef je uz video njenih riječi napisao: " Njeverovatna priča moje majke. Vau. Tako zahvalan i ponosan".

Nakon njene smrti, Bezos je emotivno napisao: 

"To sigurno nije bilo lako, ali je uspjela da sve iznese... Uvijek je davala mnogo više nego što je ikada tražila.", potom je dodao: "Čuvam je zauvijek sigurno u svom srcu."

Žaklin Bezos je preminula 14. avgusta 2025. u svojoj kući u Majamiju, nakon duge borbe s Levi bodi bodi demencijom. Okružena porodicom - mužem, djecom, unučićima i praunučetom.

Džef Bezos brat sestra
Izvor: Instagram/jeffbezos/Printscreen

