Džef Bezos je jedan od rijetkih obrazovanih milijardera.

Džef Bezos je američki preduzetnik, filantrop i zaljubljenik u svemir, sa zapanjujućim bogatstvom od 233,9 milijardi dolara, prema podacima od 4. jula 2025. godine.

Bogatstvo je stekao kao osnivač kompanije "Amazon.com", a tokom godina obavljao je razne funkcije, uključujući bivšeg izvršnog direktora i trenutnog predsjednika i predsjedavajućeg Upravnog odbora. U julu 2017. godine prvi put je postao bogatiji od Bila Gejtsa.

Od oktobra 2017. do januara 2021. bio je najbogatiji čovjek na svijetu bez prekida. Titulu najbogatijeg ponovo je preuzeo u martu 2024. godine, prestignuvši Ilona Maska po visini bogatstva.

Kako je Bezos stvorio imperiju

Džef Bezos, jedan od najpoznatijih preduzetnika današnjice, postao je simbol vizije, istrajnosti i digitalne revolucije. Rođen 1964. godine u Nju Meksiku, Bezos je od malih nogu pokazivao sklonost ka nauci i tehnologiji. Nakon studija na Prinstonu, karijeru je započeo na Volstritu, ali je 1994. odlučio da napusti sigurnu poziciju kako bi osnovao svoju firmu - Amazon.

Amazon je počeo kao onlajn knjižara iz garaže u Sijetlu, ali se ubrzo razvio u najveću internet prodavnicu na svijetu. Bezos je od starta imao jasan cilj: stvoriti kompaniju koja će transformisati način na koji ljudi kupuju. U tome je i uspio – Amazon danas prodaje sve, od knjiga i odjeće do elektronike i hrane, a posluje širom svijeta.

Pored e-trgovine, Bezos je investirao i u druge industrije. Osnovao je svemirsku kompaniju Blue Origin, kupio Washington Post, a ulagao je i u tehnologije budućnosti kao što su vještačka inteligencija i robotika.

Danas se Bezos ubraja među najbogatije ljude na planeti, ali njegova priča ostaje inspiracija za mnoge – jer je pokazao da se iz jedne garaže može izgraditi globalna imperija, uz pravu ideju i upornost.

Priča o nastanku Amazona

Priča o Amazonu je zaista počela godinu dana prije njegovog zvaničnog lansiranja, 1993. godine , kada je Džef Bezos, tada uspješan, ali nemirni potpredsjednik investicione firme sa Vol Strita, bio zaokupljen zapanjujućom statistikom: korišćenje interneta je eksplodiralo po godišnjoj stopi od 2.300 odsto. Bezos je tada shvatio da ovo nije samo tehnološki trend - to je fundamentalna promjena koja je predstavljala neviđenu poslovnu priliku.

Nakon što je pažljivo razmotrio različite proizvode koji bi se mogli prodavati onlajn, Bezos je donio ključnu odluku i počeo sa prodajom knjiga, piše Finance monthly. Ovo nije bio sentimentalan izbor, već veoma strateški. Knjige su nudile nenadmašan izbor (milioni naslova, daleko više nego što bilo koja fizička prodavnica ikada može da ima na zalihama), bile su lako dostupne i imale su univerzalnu privlačnost. Ideja je bila da se stvori "Najveća knjižara na Zemlji".

Sa ovom ambicioznom vizijom koja se učvrstila, Bezos je 1994. godine napravio prekretnicu u vožnji preko zemlje od Njujorka do Sijetla, usput osmislivši početni poslovni plan za Amazon. Zvanično je pokrenuo kompaniju, prvobitno nazvanu "Kadabra" prije nego što ju je brzo promijenio u Amazon, inspirisano ogromnom rijekom, iz skromne garaže svoje iznajmljene kuće u Belvijuu, u Vašingtonu. Od ovih skromnih početaka, radeći sa improvizovanim "vratnim stolovima" i neumornim fokusom na opsesiju kupcima, Amazon je zvanično otvorio svoja virtuelna vrata svijetu u julu 1995. godine, prodavši svoju prvu knjigu i postavivši temelje za ono što će postati globalni maloprodajni i tehnološki gigant.

Ostala dostignuća

Godine 2008, Bezosu je dodijeljena počasna doktorska titula iz nauke i tehnologije na Univerzitetu Karnegi Melon. Ranije, 1999. godine, proglašen je za Ličnost godine časopisa Tajm. Zatim je 2000. godine pokrenuo Blu ​​Oridžin, startap fokusiran na ljudske letove u svemir, vođen ljubavlju prema istraživanju svemira. Vizija Blu Oridžina uključuje stvaranje svemirskih hotela, zabavnih parkova, pa čak i kolonija ili malih gradova za milione ljudi koji kruže oko Zemlje.

Kompanija se nekoliko godina držala u tajnosti, a izašla je na vidjelo tek 2006. godine kada je kupila veliki komad zemlje u zapadnom Teksasu za mjesto za lansiranje i testiranje. Godine 2013, Bezos je razgovarao o komercijalnim svemirskim letovima sa Ričardom Brensonom, milijarderom koji stoji iza Virdžin grupe, a iste godine je kupio i Vašington post.

Luksuzne nekretnine širom Amerike

Bezos ne posjeduje samo kompanijsku imperiju - već i impresivnu kolekciju luksuznih nekretnina širom svijeta. Njegova imanja uključuju jednu od najskupljih kuća u Los Anđelesu, kupljenu za više od 160 miliona dolara, nekadašnju vilu producenta Džeka Vornera, sa preko 9 hektara zemlje. U Vašingtonu je vlasnik raskošne vile pretvorene iz nekadašnje tekstilne fabrike, a na Menhetnu posjeduje više luksuznih stanova spojenih u penthaus s pogledom na Central Park.

Bezos uživa i u privatnosti svog imanja na Mauiju na Havajima, vrijednog oko 78 miliona dolara, a ima i ranč u Teksasu koji služi kao sjedište njegove svemirske kompanije Blue Origin. Na sve to dodaje i imanje u elitnoj enklavi Medina, u saveznoj državi Vašington, gdje je i sam Amazon započeo. Luksuz, lokacije i veličina jasno govore: Bezos investira u nekretnine jednako ambiciozno kao i u biznis.

Vjenčanje decenije ili čak vijeka

Život Džefa Bezosa krajem juna i početkom jula 2025. godine bio je sve samo ne tih, obilježen jednim od najpopularnijih društvenih događaja godine: njegovim raskošnim vjenčanjem sa dugogodišnjom vjerenicom, Loren Sančez. Par se zvanično vjenčao se na višednevnoj proslavi sa zvijezdama koja se odvijala u prelijepom gradu Veneciji, u Italiji, a njihova glavna ceremonija održana je u petak, 27. juna 2025. godine.

Vjenčanje je bilo ništa manje nego spektakularno, navodno koštajući zapanjujuću sumu između 46 i 56 miliona dolara (ili 40-48 miliona evra). Venecija je postala igralište za goste sa A-liste, uključujući Leonarda Dikaprija, Kim Kardašijan, Opru Vinfri i Toma Brejdija, između ostalih.

Loren Sančez, sada gospođa Džef Bezos, zaista je blistala tokom vikenda, noseći impresivnu kolekciju od 27 dizajnerskih haljina. Njena glavna vjenčanica, visokootvorena, zamršena čipkasta kreacija Dolče i Gabana inspirisana glamurom iz 1950-ih, privukla je značajnu pažnju. Sančez je podijelila sa Vogom da se tokom probe osjećala kao princeza.

Pravilo "prvog sata" kog se Bezos uvijek pridržava

Džef Bezos vjeruje u pravilo koje naziva "vrijeme za tumaranje" i strogo se pridržava pravila da prvih sat vremena nakon buđenja ne koristi nijedan ekran. Umjesto da odmah provjerava mejlove ili gleda u telefon, on to vrijeme posvećuje laganim i opuštajućim aktivnostima - čita novine, pije kafu i doručkuje s porodicom. I on i njegova partnerka Loren Sančez potvrdili su da se pridržavaju ovog pravila svakog jutra.

Ideja je da se dan započne mirno, bez žurbe i digitalne buke, kako bi se um prirodno razbudio. Bezos smatra da mu to pomaže da tokom dana bude mentalno bistriji, donosi bolje odluke i izbjegne zamor koji dolazi od donošenja odluka prije nego što se dan zaista zahukta.

