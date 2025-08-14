Adam Đogani postao otac: Oženio se u tajnosti, a sada je dobio sina kom je dao moćno ime

Brat rijaliti učesnice Lune Đogani podijelio je radosne vijesti

Izvor: pritnscreen/instagram/ xx_tt

Adam Đogani i njegova supruga postali su roditelji, a radosne vijesti saopštila je njegova sestra Luna svom Instagramu.

"Došao nam je lav ljudi, Lav Đogani je došao na svet. Ja sam tetka! Čestitam mom bratu i snaji. Uživajte u najlepšoj životnoj

ulozi " napisala je ona, a potom se oglasio i Marko:

" Rodio se Lav. Čestitam " napisao je on.

Izvor: Instagram/luna_djogani/printscreen

Značenje imena Lav

Ime Lav, potiče od latinske riječi "leo" i grčke reči "leon". Ovo ime simbolizuje hrabrost, snagu i gordost, a često se povezuje i sa idejom kraljevske vlasti i vođstva.

"Promijenila mi je život"

Podsjetimo, Adam je prije samo mjesec dana stao na "ludi kamen" sa svojom izabranicom, a intimna ceremonija obavljena je u krugu porodice.

Pogledajte fotografije sa vjenčanja: