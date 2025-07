Viki Miljković napustila Zvezde Granda: Prekid saradnje nakon 9 godina

Viki je od 2016. godine bila dio žirija pomenutog takmičenja.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot

Viki Miljković napušta "Zvezde Granda", saznaju domaći mediji.

Viki Miljković obavijestila je danas zvanično sve kolege da napušta žiri popularnog šou programa "Zvezde Granda" u kojem je godinama ocjenjivala mlade pjevače.

Sa mnogima je ostala u prijateljskim odnosima, naročito sa onima kojima je bila mentor.

Viki je od 2016. godine bila dio žiri tima, a detalji iznenadnog prekida saradnje još uvijek nisu poznati.

Podsjetimo, prije Viki, odluku da pomenuto takmičenje napušte su donijeli i Marija Šerifović kao i Dragan Stojković Bosanac.

Emotivna objava Marije Šerifović

Marija se oglasila na svom Instagram profilu gdje je otkrila da posle 10 godina neće više biti dio žirija popularnog takmičenja.

"Lutke moje, sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osjećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije Zvezde Granda, osjećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere", rekla je ona između ostalog.

Bosanac se nije ni pozdravio sa kolegama

Bosanac je takođe otišao iz Zvezda Granda, a pojedine kolege i nemaju baš lijepe riječi za njega.

"Svako ima pravo na svoju sreću, na svoje odlučivanje i rasuđivanje. Ako je Bosanac tako riješio, želim mu sve najbolje u novoj ekipi. Smatram da je kvalitetan za tu vrstu priče. Zamijeram mu to što nije ispao džek kao Marija, pa da je to jasno obnarodovao, da se pozdravio sa svakim članom žirija, da se izljubio, ipak smo mnogo vremena proveli zajedno. Mislim da bi to bilo fer i korektno. Jedino je to stvar koja mi smeta", naveo je Đorđe David kojeg je odluka iznenadila.

Izvor: Blic/ Mondo