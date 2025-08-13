Srpskom influenseru naglo pozlilo u Crnoj Gori: Andrija Jo hospitalizovan, upozorio sve turiste na instagramu

Andrija Jo (26) završio u bolnici u Crnoj Gori jer mu je pozlilo zbog previsokih temperatura.

Naš poznati influenser i mladi pjevač, Andrija Jo, trenutno odmara u Crnoj Gori odakle se oglasio i objavio fotografiju iz bolnice na instagramu.

"Prethodna dva dana su bila sastavljanje sa životom, prekjuče sam dobio toplotni udar jer je bio najtopliji dan u Crnoj Gori", napisao je Andrija Jo i dodao:

"Čuvajte se i pazite ovih vrućina".

Nedavno kupio stan sa 23 godine

Inače, Andrija Jović (26) se se jednom prilikom pohvalio na društvenim mrežama kupovinom stana u srpskoj prijestonici.

"Ostvario sam svoj najveći san, kupio sam stan! Od kad sam se doselio u Beograd, najveća želja mi je bila da kupim svoj stan u ovom gradu i stalno sam maštao o tome, pričao svakodnevno svima koliko to želim, možda i previše time smarao ljude oko sebe, a i sebe. Čak sam sebe pritiskao da to mora da se desi što prije, zaboravljao svoje godine i nabijao sebi krivicu, ali je ovim još jednom dokazano da je najvažnije imati zacrtan cilj i on će se ostvariti", napisao je Andrija tada.

"Nevjerovatno mnogo sam ponosan na sebe jer se cio moj trud isplatio i jer sam uspio da sam kupim svoj stan iz snova u godinama koje imam", isticao je on prije tri godine.

