"Plaćaju joj se intervji, a za to je potreban skandal": Milena tuži Mariju koja je teško povrijeđena u Dubaiju

Marija Kovalčuk optužila je četvoro ljudi za brutalni napad na nju. Jedna od optuženih odlučila je da javno demantuje ove navode.

Izvor: Instagram printscreen

U proljeće 2025. godine, šokantni slučaj Marije Kovalčuk, ukrajinske OnlyFans modela, dospio je na naslovne strane medija širom svijeta. Djevojka je pronađena u teškom stanju na obodu Dubaija, na gradilištu.

Marijino stanje bilo je kritično – povrede su bile toliko ozbiljne da nekoliko mjeseci nije mogla ni da progovori. Tokom tog perioda pojavile su se brojne spekulacije. Jedna posebno uznemirujuća glasina tvrdila je da je do povreda došlo na skandaloznoj "Porta Potty" žurci – ekskluzivnim i dobro plaćenim okupljanjima koja su često obavijena kontroverzama, gde učesnici navodno bivaju izloženi ponižavajućim i opasnim situacijama.

Pogledajte kako Marija Kovalčuk izgleda nakon napada:

Nepoznati izvori su u jezivim detaljima opisivali njeno stanje: kako su joj zubi pronađeni u torbici, ruke i noge slomljene, a kičma teško oštećena. Sve je to navelo mnoge da vjeruju kako je Marija Kovalčuk bila brutalno zlostavljana i potom odbačena na gradilištu. Međutim, kasniji događaji su zakomplikovali priču. Nekoliko svjedoka izjavilo je da je Marija sama došla do gradilišta. Čuvari su navodno pokušali da je spriječe da uđe, ali je ona uspjela da se probije u zabranjeni prostor.

Uprkos kontradiktornim informacijama, jasno je da je Marija Kovalčuk pretrpjela neizmjerne traume. Nadležni još nisu potvrdili tačne okolnosti incidenta, a istraga je u toku. Dok je Marija bila u klinici, njena majka Ana izjavila je da zna imena onih koji su naneli povrede njenoj ćerki i da se ta imena nalaze u materijalima krivičnog postupka. Nakon toga, Marija je sama progovorila o onome što se dogodilo.

Jeziva ispovijest Marije Kovalčuk

Te poslednje noći pre tragedije, djevojka je bila u društvu mladih ljudi iz Rusije: u hotelu se sastala sa Aleksandrom Mertsalovom, Artemom Papazovim, Aleksandrom Laptinskim i Milenom Dolganovom.

Marija kaže da se u sobi dogodilo nešto čudno: momci su pili i počeli da prave okrutne šale na njen račun.

"Ti pripadaš nama, radićemo šta god poželimo.’ Pokušavala sam da to shvatim kao šalu, ali bilo je čudno. Momci su počeli da se neprimjereno ponašaju, razbijali su flaše po podu – svuda je bilo razbijenog stakla. Nije više bilo moguće hodati. Onda su počeli da me ucjenjuju i uzeli su mi lične stvari", prisetila se Marija Kovalčuk u intervjuu za Sobčak.

Djevojka je nekako uspjela da pobjegne iz hotelske sobe, a pet sati kasnije pronađena je na gradilištu. Marija priznaje da je bila praćena, i kada su je sustigli, udarili su je u glavu.

Kao odgovor na ove optužbe, cijela grupa sa kojom je Marija provodila vrijeme odlučila je da ne ćuti, već da iznese svoju verziju događaja. Takođe su podsjetili na snimke sa hotelskih kamera, koje pokazuju da niko nije pratio Mariju kada je izlazila na ulicu.

Milena Dolganova, 19 godina, bila je jedna od poslednjih koja je odlučila da progovori o događajima te večeri. U razgovoru za Woman.ru, nije samo ispričala šta se tačno desilo, već je pokazala i poruke koje je Marijina majka slala svima, nagovještavajući postojanje novčanih interesa.

"Marija je doživjela napad histerije"

Te večeri Milena i Marija su se upoznale po prvi put.

"Moji prijatelji i ja smo bili na karaokama, a onda smo odlučili da nastavimo veče u jednom lijepom hotelu. Tamo smo u lobiju upoznali Mariju. Ona je već poznavala Artema, upoznali su se ranije u klubu. Marija je stajala zbunjena, jer je propustila svoj let i nije znala šta da radi. Zamolila nas je da joj ostavimo stvari u našoj sobi. Složili smo se, pa smo svi otišli gore. To su bili prvi dani. Niko joj nije nanosio nikakvu štetu niti je zlostavljao, naprotiv, trudili smo se da je podržimo. A drugog dana Marija je doživjela napad histerije", ispričala je Milena.

Pogledajte kako izgledaju mladići i djevojke koje je Marija optužila za napad:

Još troje učesnika žurke govorilo je o Marijinoj histeriji. Kovalčuk je bila zbunjena, davala je naznake o samoubistvu, pa je čak pokušala da se popne preko balkonske ograde na 18. spratu.

"Momci su je zaustavili i odveli nazad u sobu. Do tada je Aleksandra otišla, a ja sam pokušala da razgovaram sa Marijom. Ušli smo u sobu, počela sam da je pitam šta se dogodilo i kako mogu da pomognem, ali je ona ignorišući sva pitanja, tiho istrčala iz sobe u ogrtaču, sa telefonom u ruci. Momci su pošli za njom, a recepcionari su rekli da je djevojka pobjegla na ulicu. Onda smo odlučili da nećemo dalje, možda joj je trebalo da ostane sama? Osim toga, nije bila na 18. spratu odakle bi mogla da padne, već na prizemlju. Mislili smo da je sigurna", ispričala je Milena.

Kada se vratila kući, devojka je Mariji poslala poruku putem društvenih mreža, ali nije dobila odgovor. Nedugo zatim saznala je da se dogodila vanredna situacija i da je policija dolazila u hotelsku sobu.

"Policija je prvi put došla iste noći kada je Marija pronađena. Uzeli su sve briseve, ispitali prisutne, a Artem je otišao u stanicu i detaljno ispričao šta se dogodilo i kako. Mariju više nikada nisam vidjela, niti smo bile u kontaktu. Nakon 7 do 10 dana ponovo su nas pozvali da damo izjave – svi smo svjedoci u tom slučaju. Kasnije su uslijedili razgovori u tužilaštvu, gdje smo ispričali sve što znamo. Niko od nas nije zadržan u pritvoru, niti su podignute bilo kakve optužnice", ispričala je Milena.

Marija Kovalčuk majka

Izvor: Youtube printscreen / Осторожно: Собчак

Dok je Marija bila u bolnici, njena majka Ana stupila je u kontakt s grupom mladih s kojima je njena ćerka provela veče. Slala je poruke ne samo djevojkama i momcima, već i njihovim roditeljima.

"Ona pokušava da zaradi novac"

A onda je izašao Marijin intervju sa Ksenijom Sobčak. Cijela ekipa s kojom je djevojka bila u hotelu preko noći je postala poznata. Milena se prisjeća da je u početku na društvenim mrežama bilo mnogo negativnih komentara i optužbi upućenih njoj zbog onoga što se dogodilo Mariji Kovalčuk. Ipak, mržnja je brzo splasnula. Djevojka to objašnjava time što su ljudi vremenom shvatili zašto su te optužbe uopšte bile izrečene.

Izvor: Youtube/Осторожно: Собчак/Screenshot

"Dok je bila u bolnici, ljudi su dodatno podgrijevali cijelu situaciju, priča je dobila ogroman odjek. Vidjela sam i te tvrdnje o zubima u torbi i navodnom učešću na 'Porta Potty' zabavi – ne znam gdje je zapravo bila, ali meni sve to djeluje apsurdno. Ipak, imam utisak da Marija svojoj majci nije odmah rekla šta se zaista desilo prije tragedije, već je počela nešto da izmišlja, pa se jedna stvar nadovezala na drugu, što je možda i razlog zašto Ana danas ima toliko negativnih osjećanja."-

"Marija sada pokušava da zaradi veliki novac – plaćaju im se intervjui, a za to je potreban skandal. Ako bi rekla da je sama pala, to nikoga ne bi zanimalo, ne bi bilo pažnje ni publike. Tako ispada da smo mi u cijelu ovu priču uletjeli u pravom trenutku", razmišlja Milena.

Planiraju da podnesu tužbu

Djevojka namjerava da traži odgovornost od Marije i Ane. Milena ne isključuje mogućnost da će tužiti Kovalčuk jer ne želi da trpi klevete na svoj račun. Milena ne isključuje mogućnost da će tužiti Kovalčuk, jer ne namjerava da trpi klevete usmjerene protiv sebe.

"Planiramo da podnesemo tužbu. Da su još uvijek u Dubaiju, bilo bi lakše, svi materijali iz slučaja su ovdje, u rukama imam dokumente koji potvrđuju da nisam ni za šta kriva. Ali izgleda da su u trenutku intervjua već bili u Norveškoj. Niko ne prati njihovo kretanje", objašnjava Milena.

Izvor: Instagram printscreen

Ako slučaj dospije na sud, djevojka ne planira da traži nikakvu finansijsku nadoknadu od Ane i Marije Kovalčuk. Za nju je najvažnije da dokaže da nije sve što je rečeno u intervjuu sa Ksenijom Sobčak istina.

"Ne tražimo finansijsku nadoknadu. Želimo da zaštitimo svoj ugled, jer su naše porodice uvučene u cijelu priču. Mi smo samo svjedoci, nemamo pristup materijalima istrage, ali Marija ima. Ona zna da nadležni organi nemaju nikakve primjedbe na nas, ali iz nekog razloga ona i njena majka namjerno vode ovu igru", zaključila je Milena Dolganova.

Pogledajte kako je Marija Kovalčuk izgledala prije napada u Dubaiju: