Nejmar dobio drugo dijete sa manekenkom

Osim djece sa Brunom, Nejmar ima i sina Davija Lukua (13), kojeg je dobio kada je imao 19 godina sa tadašnjom djevojkom Karolinom Dantas.

Izvor: AGIF / ddp USA / Profimedia

Fudbaler Nejmar dobio je drugo dijete sa manekenkom Brunom Bjankardi. Par je na društvenim mrežama potvrdio rođenje ćerke Mel, koja je na svijet došla početkom jula.

"Naša Mel je ovdje da nam još više upotpuni i zasladi živote. Dobrodošla, ćeri. Neka te Bog blagoslovi i zaštiti od svakog zla. Jedva čekamo da započnemo ovo novo poglavlje sa tobom. Volimo te“, napisali su u objavi.

Izvor: Instagram

Prevario je čak 92 puta

Podsjetimo, par je raskinuo samo mjesec dana nakon što su u oktobru 2023. godine dobili svoje prvo dijete. Bruna se tada našla u teškoj situaciji kada je otkriveno da ju je Nejmar varao dok je bila trudna. Prema navodima, prevario ju je čak 92 puta.

Brazilski list "Koreio Brazilijense“ objavio je vijest o njihovom raskidu uz tvrdnju da je brazilski fudbaler svoju partnerku prevario nevjerovatnih 92 puta:

"Nakon 92. prevare, veza između Nejmara i Brune Bjankardi došla je do kraja. Njih dvoje već pripremaju zvaničnu objavu, ali održavaju prijateljski odnos zbog svoje ćerke Mavije."

Krajem novembra 2023. godine Bruna je i sama potvrdila vijest o raskidu.

"Ovo je privatna stvar, ali pošto me često povezuju sa vijestima, sumnjama i podsmjesima, željela bih da vas obavijestim da nisam u vezi. Mi smo Mavijini roditelji i to je razlog naše povezanosti. Hvala vam", napisala je tada.

Osim djece sa Brunom, Nejmar ima i sina Davija Lukua (13), kojeg je dobio kada je imao 19 godina sa tadašnjom djevojkom Karolinom Dantas. Nakon afere koju je imao sa brazilskom manekenkom i influenserkom Amandom Kimberli, dok je još bio u vezi sa Brunom, krajem jula prošle godine dobio je i ćerku Helenu.