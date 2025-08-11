Ko je Gabi Novak: Pevala sa Armstrongom, odbila Holivud jer su joj tražili da smrša, a najveću ljubav upoznala u braku

Hrvatska pevačica Gabi Novak preminula je u 89. godini, a iza sebe je imala život dostojan holivudskih filmova

Region je poresla vest da je preminula Gabi Novak, dama koju je krasio jedan od najlepših i najprepoznatljivijih vokala na ovim prostorima. Nažalost, njena poslednja životna godina bila je obeležena teškom tragedijom – iznenadnom smrću sina Matije Dedića, vrhunskog džez pijaniste, što je duboko pogodilo umetnicu već narušenog zdravlja.

Iza sebe je ostavila bogatu karijeru u kojoj su se preplitali pop, šansone i džez, saradnje sa najvećim imenima, bezvremenski hitovi i harizma koja se pamti.

Rodila se u Berlinu, a njena majka bila je rodom odatle, dok je otac bio sa Hvara. Detinjstvo je provela u glavnom gradu Nemačke. Početkom Drugog svetskog rata, porodica se preselila na Hvar, i ona ostaje bez oca 1945. godine.

U Zagrebu je završila primenjenu umetnost, radila je u Vjesniku, pa u Zagreb filmu kao crtač i scenograf. Pozajmljivala je glasove animiranim likovima, a njene vokalne sposobnosti, primetio je Bojan Adamič i pozvao je, da gostuje na koncertima "Big Benda” u Ljubljani.

Pevala je i u horu Emila Kosete i zahvaljujući tome obišla ceo svet. Mnogi pamte i njeno legendarno izvođenje pesme "Ljubav ili šala" 1959. godine na Zagrebfestu i sa tom pesmom se pojavljuje u filmu "Ljubav i moda".

Na Bledskom džez festivalu 1958, pevala je u duetu s Luisom Armstrongom, pa je šest godina kasnije dobila ponudu da peva na zapadnom tržištu, ali je odustala od toga, jer nije htela da pristane na promenu izgleda. Naime, zahtevali su od nje da se fizički promeni, da dugu plavu kosu ofarba u crno i da skine deset kilograma.

Gabi je pažljivo je birala pesme i pevala samo one koje su joj se svidele. Uvek je na bini bila doterana, nežna i savršeno usklađena sa prilikom zbog koje peva. Dobila je Porina za najbolje žensko vokalno izvođenje na albumu "Pjesma je moj život2 2003. i za poseban doprinos hrvatskoj zabavnoj muzici 2006.

Ljubavni život

Udavala se tri puta. Prvi muž bio je akademski slikar Bogdan Debenjak, potom je bila u braku sa Stipicom Kalogjerom ali brak je potrajao nekoliko godina. Treći put je okušala sreću sa Arsenom Dedićem kome je rodila sina Matiju. Njihov brak je vremenom postao sinonim za veliku ljubav i partnerstvo.

Interesantno je da su se Arsen i Gabi upoznali dok su oboje bili u brakovima. Iskre između njih su odmah planule, te ju je čak zvao je na druženja sa tadašnjom devojkom Brankom.

"On je prošao život sa raznim ženama, a ja sam imala dva neuspela braka iza sebe. Jednog dana u našem prijateljstvu rodio se topliji odnos, ali nakon puno godina", govorila je Gabi.

Nakon Gabinog razvoda 1970.godine odlučili su da počnu zajedno da žive. Sklad zajedničkog života činio ih je srećnim. Prvo dete su izgubili, ali su taj bol zajednički prebrodili i nastavili dalje. Zvanično će se venačati nesto pre rođenja sina Matije – 1973.godine.

"Nakon što smo oboje ostali sami i rastavljeni od prethodnih partnera, postali smo ljubavnici, zatim roditelji našeg Matije, a mesec dana nakon njegovog rođenja i supružnici. Između nas se nikada nije dogodio nekakav grom, sve se polako odvijalo", govorio je Arsen.

Upravo Gabi mu je bila inspiracija da stvori neke od svojih najlepših hitova poput: "O, mladosti", "Sve što znaš o meni“...

Ljubav trajala sve do njegove smrti

Posle Dedićeve smrti 2015. godine, Gabi je nastavila da nosi sećanje na njega. Uvek je govorila s poštovanjem i ljubavlju o čoveku koji je obeležio njen život.

"Moje poštovanje prema Arsenu bilo je veliko, kakav god je bio fakin. On je dobro znao da ce naći u meni ženu koja će ga podržavati do poslednjeg časa, koja će ga negovati, čuvati, biti na njegovoj strani i nikada izgovoriti nesto ružno". rekla je Gabi nakon smrti slavnog muzičara.

