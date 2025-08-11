logo
Udavio se poznati reditelj: Tragično je nastradao na Crnom moru

Autor Ana Živančević
0

Jurir Batusov je preminuo u 64. godini.

Udavio se poznati reditelj: Tragično je nastradao na Crnom moru Izvor: pritnscreen/youtube/ Forbes

O smrti poznatog ruskog pozorišnog reditelja Jurija Butusova javnost su obavijestili glumica Varvara Šmikova i reditelj Aleksandar Moločnikov. Kasnije je saopšteno da se utopio u moru u Bugarskoj. Butusovu je bilo 63 godine. Napustio je Rusiju nakon početka rata u Ukrajini. "Moj odlazak je pokušaj da ostanem živ“", rekao je Butusov u intervjuu 2023. godine.

"Neki strašan besmisao. Poginuo je Jurij Nikolajevič, veliki reditelj", napisao je Moločnikov na Instagramu. "Strašna tuga. Počivaj u miru, dragi J.N.", napisala je Šmikova.

Butusov je otišao iz Rusije u Francusku nakon početka rata u Ukrajini i režirao predstave u Evropi. Do 2022. godine bio je glavni reditelj Moskovskog pozorišta imena Vahtangova, a od 2011. do 2018. bio je glavni reditelj Pozorišta imena Lensoveta u Peterburgu.

Reditelj je poginuo na odmoru sa porodicom, saopštio je za RBC direktor Pozorišta imena Vahtangova Kiril Krok. "Otišao je da se kupa u moru, odmarao je sa porodicom u Bugarskoj, bio je lagani šum, nije se izborio sa talasima, utopio se. Evo kakva besmislena smrt“, rekao je Krok.

Jedan od najslavnijih ruskih pozorišnih reditelja

Butusov je jedan od najslavnijih ruskih pozorišnih reditelja. Bio je dobitnik brojnih pozorišnih nagrada, uključujući nagrade "Zlatna maska" i "Čajka". Godine 1996. diplomirao je na režijskoj katedri Državne akademije pozorišne umjetnosti u Sankt Peterburgu.

Diplomski rad po Semjuelu Beketu „U očekivanju Godoa“ u Pozorištu na Krjukovom kanalu učinio ga je poznatim i dobio je odmah dvije nagrade na festivalu „Zlatna maska“. U predstavi su igrali Konstantin Habanski, Mihail Porečenkov, Mihail Truhin i Andrej Zibrov, sa kojima je Butusov kasnije režirao još nekoliko predstava, uključujući i "Hamleta". Godine 2002. Konstantin Rajkin pozvao ga je u pozorište „Satirikon“. 2011. godine Butusov je dobio "Zlatnu masku" za Čehovljev "Čajku".

Nakon početka rata, napustivši Pozorište pod nazivom Vahtangova, režirao je 2023. godine predstavu "Rozenkranc i Gildenstern su mrtvi" po drami Toma Stoparda u Starom pozorištu u Viljnusu. U februaru 2024. u norveškom Trondhajmu održana je premijera njegove predstave "Borba za presto" po istoimenoj drami Ibsena.

Izvor: Telegraf/ MONDO

Jurir Batusov reditelj preminuo

