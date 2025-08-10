Preminula rokenrol legenda: Njegova muzika obilježila je mladost mnogima, izgubio bitku nakon kraće bolesti

Potvrđeno je da je Bobi Vitlok preminuo u krugu porodice nakon kratke bolesti.

Izvor: Youtube printscreen /TheGRStars

Bobi Vitlok (Bobby Whitlock), pijanista, gitarista i kantautor koji je svirao na tri albuma koja spadaju u najlegendarnije albume u istoriji roka - "Layla and Other Assorted Love Songs" Erika Kleptona, "All Things Must Pass" Džordža Harisona i "Exile on Main Street" Rolingstounsa - preminuo je u 77. godini života.

U saopštenju koje je njegov menadžerka Kerol Kej (Carole Kaye) dostavila ABC Audiju stoji:

"Sa dubokom tugom, porodica Bobija Vitloka objavljuje da je preminuo u 1:20 ujutru 10. avgusta, nakon kratke bolesti. Umro je u svom domu u Teksasu, okružen porodicom."

Rođen i odrastao u Memfisu, Vitlok je još kao tinejdžer svirao na snimcima benda Sem i Dejv (Sam & Dave) i grupe Buker Ti end di Em Dži’s (Booker T. & the M.G.’s). Bio je i prvi bijelac koji je potpisao ugovor sa izdavačkom kućom Stax Records. Godine 1969. svirao je na albumu Accept No Substitute dueta Dilejni i Boni Bramlet (Delaney and Bonnie Bramlett) i pridružio se njihovom pratećem bendu Delaney & Bonnie and Friends.

Ubrzo su se bendu kao gostujući "prijatelji" pridružili Erik Klepton (Eric Clapton) i Džordž Harison (George Harrison), što je dovelo do toga da Vitlok i Klepton učestvuju kao prateći muzičari na čuvenom Harisonovom albumu iz 1970. godine "All Things Must Pass".

Tokom rada na Harisonovom albumu, Vitlok i Klepton osnovali su bend Derek and the Dominos zajedno sa Karlom Redlom (Carl Radle) i Džimom Gordonom (Jim Gordon). Vitlok je napisao ili ko-napisao sedam od četrnaest pjesama na njihovom sada kultnom albumu "Layla and Other Assorted Love Song"s, uključujući numere "Tell the Truth" i "Bell Bottom Blues".

Nakon raspada benda Derek and the Dominos 1971. godine, Vitlok je objavio dva solo albuma i svirao (nepotpisan) na albumu Exile on Main Street grupe The Rolling Stones iz 1972. godine. Takođe je svirao na albumima doktora Džona (Dr. John) i grupe Manassas.

Vitlok, koji je 2024. godine primljen u Beale Street Walk of Fame u Memfisu, nastavio je da snima i objavljuje albume tokom cijele karijere, u kasnijim godinama zajedno sa svojom suprugom i muzičkom partnerkom Koko Karmel Vitlok (CoCo Carmel Whitlock).

