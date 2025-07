Preminuo nekadašnji frontmen grupe Iron Maiden

Pol Mario Dej, prvi pjevač grupe Iron Maiden, je preminuo.

Izvor: Youtube printscreen/MetalTalk

Vijest o njegovoj smrti objavio je njegov post-Maiden bend More na društvenim mrežama juče (29. jul). Dej je imao 69 godina u trenutku smrti, a uzrok još uvijek nije saopšten. Grupa More se tim povodom oglasila na društvenim mrežama.

"Duboko smo ožalošćeni viješću o smrti velikog MORE pevača Paula Maria Daya. Paul je bio ogroman dio novog talasa britanskog hevi metala (New Wave of British Heavy Metal) još od vremena kada je bio deo rane postave grupe Iron Maiden, kao i zahvaljujući njegovom fantastičnom nastupu na albumu Warhead."

"Bio je veoma voljena ličnost u britanskom rokenrolu i svirao je na mnogim nezaboravnim koncertima, uključujući legendarni Monsters of Rock 1981. godine na Kasl Doningtonu zajedno sa bendovima AC/DC, Whitesnake/David Coverdale, kao i na turnejama sa Iron Maiden, Def Leppard i mnogim drugim legendarnim umjetnicima. Majk Frilend ga se sa ljubavlju sjeća kao ‘prokleto sjajnog pjevača!’ Čast nam je što i dalje sviramo njegovu muziku i uvijek ćemo misliti na njega svaki put kada zasviramo uvodne note pjesme Warhead. Upućujemo najdublje saučešće Polovoj porodici, prijateljima, kao i brojnim fanovima širom svijeta koji vole njegovu muziku", napisao je bend o preminulom pevaču.

Izvor: NME/ MONDO