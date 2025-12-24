Zelenski o povlačenju u "slobodnoj ekonomskoj zoni" Donbasa, ukrajinski predsjednik kaže da po novom Trampovom planu i Rusija treba da učini isto "za 5, 10 ili 40 kilometara".

Izvor: Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iznio je detalje ažuriranog mirovnog plana kojim Rusiji nudi potencijalno povlačenje ukrajinskih trupa sa istoka, što je Moskva i zahtijevala.

BBC prenosi da je Zelenski, iznoseći detalje plana od 20 tačaka koji su američki i ukrajinski pregovarači dogovorili na Floridi tokom vikenda, Zelenski je rekao da će Rusi dati odgovor kasnije tokom današnjeg dana kada Amerikanci budu razgovarali sa njima.

On je, opisujući plan kao "glavni okvir za okončanje rata", rekao da se njime predlažu bezbjednosne garancije SAD, NATO i Evropljana za koordinisani vojni odgovor ako Rusija ponovo izvrši invaziju na Ukrajinu.

O ključnom pitanju istočnog ukrajinskog regiona Donbasa, Zelenski je rekao da je "slobodna ekonomska zona" potencijalna opcija.

Zelenski je novinarima kazao da, pošto je Ukrajina protiv povlačenja trupa, američki pregovarači žele da uspostave demilitarizovanu zonu ili slobodnu ekonomsku zonu.

"Postoje dvije opcije, ili se rat nastavlja ili će se nešto morati da se odluči u vezi sa svim potencijalnim ekonomskim zonama" poručio je predsjednik Ukrajine.

Britanski medijski servis navodi da se plan od 20 tačaka smatra ažuriranom verzijom originalnog dokumenta od 28 tačaka, koji je američki izaslanik Stiv Vitkof sa Rusima dogovorio prije nekoliko nedelja, a koji je široko shvaćen kao u velikoj mjeri usmeren ka zahtjevima Kremlja.

Rusi su insistirali da se Ukrajina povuče sa skoro četvrtine teritorije koju Kijev kontroliše u istočnoj Donjeckoj oblasti u zamjenu za mirovni sporazum.

Ostatak te oblasti je već pod ruskom kontrolom.

Zelenski je objasnio da bi osetljiva pitanja, uključujući ona o teritoriji, morala da se riješe "na nivou lidera", ali novi danas predstavjeni nacrt bi Ukrajini pružio snažne bezbjednosne garancije i vojsku od 800.000 ljudi.

Veći dio ažuriranog plana podsjeća na ono što je proizašlo iz nedavnih razgovora u Berlinu u kojima su učestvovali američki pregovarači Vitkof i Džared Kušner s ukrajinskim i evropskim liderima.

Akcija se zatim prošlog vikenda preselila u Majami gdje je tim američkog predsjednika Donalda Trampa odvojeno razgovarao sa ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim, a zatim sa ukrajinskim i evropskim zvaničnicima.

BBC navodi da se sada čini da ima mnogo više detalja o teritorijalnom pitanju, iako je jasno da ukrajinska strana nije uspjela da postigne konsenzus o tome.

Zelenski je objasnio da, ako je Ukrajina spremna da povuče svoje teške snage za pet, deset ili 40 km unazad u 25 odsto Donjecke oblasti, koliko još drži pod kontrolom, kako bi stvorila "slobodnu ekonomsku zonu", čineći to područje praktično demilitarizovanim, onda bi Rusija morala da učini isto "shodno tome, za pet, deset ili 40 kilometara".

On je naglasio je da bi ekonomska zona morala da bude uspostavljena i oko nuklearne elektrane Zaporožje koju trenutno drži Rusija, a da bi ruske trupe morale da se povuku iz još četiri ukrajinske oblasti - Dnjipropetrovske, Mikolajivske, Sumske i Harkovske.