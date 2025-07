Procureli stravični razlozi razvoda Deniz Ričards: Lice joj u jezivim podlivima, muž je tukao i klečao joj na leđima

Deniz Ričards nedavno je pokrenula zahtjev za razvod braka, a sada su se pojavili novi detalji iz njihovog odnosa

Vijest da se razvodi jedna od nekada najlepših glumica svih vremena, Deniz Ričards, iznenadila je javnost, naročito ako se uzme u obzir da su mnogi mislili da ima "savršen brak".

Međutim, još su njene koleginice iz rijalitija "RHOBH" veoma brzo primijetile da stvari nisu ni približno idealne, te su čak njenog, uskoro bivšeg supruga ocijenile kao "agresivnog".

Podsjetite se čuvene scene:

Iako je par prilikom razvoda istakao "nepomirljive razlike", javnost je automatski prešla na stranu Ričardsove kada se saznalo da pseudodoktor traži alimentaciju. Mnogi su ga nazivali "pijavicom" i "neradnikom koji se kači za Deniz", no iako izvorno glumica nije željela da otkriva detalje očigledno turbulentnog odnosa, ubrzo se saznalo da je Aron Fajpers sve vrijeme bio nasilan, kao i da je u jednom trenutku zatražila zabranu prilaska.

Zabrana je odobrena 16. jula, a Fajpers se oglasio nakon tvrdnji o porodičnom nasilju demantujući uskoro bivšu suprugu:

"Želim da se obratim povodom nedavnih glasina i spekulacija koje kruže o mom odnosu sa suprugom Deniz Ričards. Da budem potpuno jasan: nikada nisam fizički niti emotivno zlostavljao Deniz – niti bilo koga drugog. Ove optužbe su potpuno netačne i duboko povređujuće. Poput mnogih parova, suočavali smo se sa izazovima, ali bilo kakva sugestija o zlostavljanju je kategorički neistinita. Uvijek sam pokušavao da našem braku pristupim sa ljubavlju, strpljenjem i poštovanjem", naveo je Fajpers u saopštenju za People.

"Molim za privatnost dok prolazimo kroz ove lične stvari, i nadam se da će javnost i mediji prestati da šire štetne i neosnovane tvrdnje", zaključio je on.

Međutim, njegov demanti nije se poklapao sa sudskim dokumentima, u kojima je Ričards (54) navela niz ozbiljnih optužbi i priložila fotografije kao dokaze. Prema njenim riječima, tokom šestogodišnjeg braka Fajpers ju je više puta fizički zlostavljao.

U zahtjevu za zabranu prilaska, Ričards tvrdi:

"Aron bi me često nasilno davio, stiskao mi glavu obema rukama, čvrsto stezao ruke, udarao me po licu i glavi, snažno mi udarao glavu o držač za peškire u kupatilu, prijetio da će me ubiti, klečao mi na leđima dok ga nisam molila da prestane jer me ubija, i 'upadao' mi u laptop i telefon i preuzimao sve moje poruke.“

Dodala je:

"Aron je redovno prijetio da će mi ‘polomiti vilicu’, plakao, molio me da ostanem i obećavao da će potražiti pomoć — što se nikada nije dogodilo“, tvrdeći i da joj je nanio najmanje tri potresa mozga.

Ričards je rekla da je ćutala jer ju je Fajpers zastrašivao, govoreći da će ubiti i sebe i nju ako ga prijavi policiji. Kao posljednje incidente navodi period od 4. do 14. jula, kada je tražila da se on i njegova porodica isele iz stanova koje je iznajmila.

Navela je da je 4. jula, istog dana kada je Fajpers naveo kao datum razdvajanja, stao blizu njenog lica i vikao joj uvrede, nazivajući je "ku***" i "gov***". Sljedećeg dana, pred svojim ocem, ponovio je uvrede".

Istog dana, tvrdi glumica, Fajpers ju je zgrabio za ruke, oborio na stepenice i nanio bol. Kada mu je zaprijetila da će pozvati policiju, rekao je: "Volio bih da vidim da me policija odvede, sve ću da dignem u vazduh ako pokušaju."

Takođe je navela da joj je rekao da će "nestati" ako pozove policiju, i da posjeduje "najmanje osam neregistrovanih pištolja" i "više pancira".

Ričards tvrdi i da je Fajpers, dok je spavala, preturao po njenom telefonu i laptopu, i da ju je "zgrabio za kosu i bacio na pod“ kada je pokušala da ode na putovanje bez njega, jer joj nije vjerovao.

Glumica traži da Fajpers snosi sve troškove vezane za pravni proces i zatražila je da obavezno pohađa 52-nedeljni program za nasilne partnere.