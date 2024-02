"NE PRILAZE MI JER SAM LEPA": Ivana Nikolić smatra da je njen fizički izgled glavni PROBLEM sa muškarcima

Ivana Bum Nikolić ne krije da je dugo sama, ali da bi voljela da uskoro nađe dečka.

Bivša "uraganka" Ivana Nikolić, ističe da smatra da joj muškarci ne prilaze i da joj se niko ne udvara zbog njenog atraktivnog fizičkog izgleda, zaziru i plaše se eventualnog odbijanja.

"Nemam od koga da se branim. Stvarno nemam, to je tako s lijepim ženama, stvarno je tako. Ja bih voljela da mi neko priđe. Ne znam šta je u pitanju, možda misle da sam komplikovana, ne znam šta je problem. Vjerovatno imaju predrasude, to je normalno. Pogotovo kada si javna ličnost, ali generalno sa mnom ne bi trebalo da bude tih problema", objašnjava i dodaje, "Ne prilaze mi jer sam lijepa", izjavila je Ivana.

Nikolićeva objašnjava i kakav muškarac bi mogao da osvoji njeno srce: "O tome sam pričala nekoliko puta, i onda je bilo mnogo novinskih naslova, kako je moguće da sam rekla da je potrebno samo da muškarac bude normalan. Danas je, nažalost, to teško naći. Ali kad muškarac normalno priđe i kad normalno razgovarate, a imate teme za razgovor, mislim da je to već dovoljno zeleno svijetlo", kaže ona.

Pjevačica se svakodnevno susrijeće a pozitivnim, ali i negativnim komentarima na račun svog izgleda i pjevanja, ali je oni, kako kaže, uopšte ne tangiraju: "Što se tiče negativnih komentara na moj račun, generalno me ne dotiču. Mene više nervira što ja vidim šta tu sve fali, šta je moglo da bude bolje. Stvarno mi bude krivo, pošto ja znam da dosta treniram i trudim se da se hranim zdravo, koliko je to moguće u ovom poslu. I onda kada vidim sebe na kameri, izgledam kao da imam pedeset kilograma viška, pa mi bude žao. Ljudi koji se bave ovim poslom znaju da mnogi od nas izgledaju ljepše uživo nego na TV-u, ali to je nešto što ne možemo da promijenimo. To je do kamere, objektiva, rasvete... i nemoguće je uticati na to. Ali opet, meni je draže da sam ljepša uživo nego na fotografiji ili snimku", ispričala Ivana.