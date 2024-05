KOLIKO ZNAM, OVE NISU SPAVALE S VOLKOVIM! Sandra Afrika razvezala jezik - otkrila da je bivši varao s drugaricom!

Sandra Afrika otkrila da su joj se druge drugarice izvinjavale!

Izvor: Instagram/vovavolkov3/sandraafrika

Sandra Afrika je godinama unazad povezivana sa raznim fudbalerima, ali je dobro poznata njena veza Vladimirom Volkovim, sa kojim se nekoliko puta mirila i opet raskidala.

Pevačica je sada otkrila nepoznate detalje njihovog odnosa, te otkrila da je fudbaler bio i sa nekim njenim drugaricama, jedna od njih je, navodno, bila Ivana Nikolić.

"Ja drugarice koje imam i koje su u mom okruženju, koliko znam nisu spavale sa Volkovim. E sad, šta znači drugarica, može i poznanica da bude drugarica. Pa sad ja to ne bih stavila u koš drugarica da su to drugarice sa kojima se ja družim godinama. Neke su čak i udate, pa da ne napravimo karambol. Nije to baš to tako, ali možemo da nazovemo i neke poznanice i koleginice drugaricama", rekla je Sandra, pa onda priznala da je jedna od njih poznanica.

"U pitanju je jedna poznanica. Donekle je i sasvim normalno i okej je, mene to ništa ni tada nije začudilo u tom momentu, desilo se. Šta možeš da uradiš u tom trenutku, ja nisam neko ko će da se prepire, bije, čuva i vuče, odeš lepo dostojanstveno. Ona mi se javila samo ćao, ćao, a bilo je i nekih drugarica koje su se izvinjavale".