POSLE 22 GODINE OTKRIVENA ISTINA O USVAJANJU ĆERKE: Vladi i Snežani Divac zbog ovoga nisu dali dete, Mrka im pomogao

Otkriveno kroz šta je par prošao, i kako je to Milutin Mrkonjić pomogao u usvajanju deteta.

Izvor: Instagram/ana_divac/Printscreen

Na komemoraciju Milutinu Mrkonjiću koja je prošle nedelje održana u centralnom holu Doma Narodne skupštine Vlade Divac se emotivnim govorom oprostio od cenjenog političara, pa otkrio i da im je baš on pomogao da usvoje dete.

"Mrka i ja smo bili na dve suprotne političke strane, kako ja nisam bio deo nijedne političke stranke, a on jeste. Naši stavovi su se toliko razlikovali, ne samo razlikovali, ja sam želeo i radio sve što je u mojoj moći da njegova partija izgubi i ode sa vlasti. Vreme i prostor u kome smo živeli izgleda kao da smo bili najveći neprijatelji, a nismo. Bilo smo prijatelji. Sve drugo smo imali zajedničko, ljubav prema zemlji, vrednosti i lojalnost. Laži ljudi me ne iznenađuju, ali lojalnost da. Mrka je bio lojalan. I kada je bio na vrhu i na dnu. Jako retka sudbina, ali život nas je sve naučio ono što je vredno je jako retko. Moje sećanje na njega se oduvek odnosilo na tu osobinu", kazao je Divac na komemoraciji, a sve vreme je teško govorio jer su suze lile niz njegovo lice.

Međutim, nakon ovih reči digli su se neki korisnici Tvitera koji su se odmah zapitali kakve veze ima Mrka sa usvajanjem dece.

"Da izvinete, kakve veze je imao Mrkonjić sa usvajanjem dece, to jest zašto je bilo potrebno poznavati Mrku, pa usvojiti dete, i šta rade oni koji ne poznaju nekog Mrku", napisala je korisnica društvenih mreža.

Njeno pitanje nije ostalo bez odgovora, dala ga je lično Snežana Divac, supruga Vlade i majka usvojene Petre.

"Nije. Sve smo testove prošli. Sve! Ali nam nisu dali iz političkih razloga, jer je moj muž stao na stranu studenata i godinama imao posledice zbog toga. I hvala Bogu što zahvalnost nikada nismo očekivali. To u vama nije dobro za vas", rekla je ona.

Izvor: Instagram/ana_divac/Printscreen

Bračni par Divac ove godine proslavio je 32. godišnjicu braka, a Snežana je tom prilikom za Story otkrila i kako se osećala kada je usvojila Petru.

"To nije bila humanost, već ljubav. Uvek sam gledala samo jednu stvar, a to je koliko sam bila srećna jer sam dobila dete. Mislim da ne postoji ništa lepše u mom životu nego što mi se to dogodilo. Nikada to nisam posmatrala da sam ja nekome pomogla, već da sam ja ta koja je nešto tako lepo dobila na dar. Bezgranično sam zahvalna njenim biološkim roditeljima koji nisu abortirali, već su prošli kroz jednu takvu teškoću da daju dete na usvajanje. To je prava roditeljska ljubav, kada ne možete da se brinete o svom detetu, ali smognete snage da ga date nekome ko može."

Osim Petre, Ana i Vlade Divac imaju sinove Luku i Matiju, a svi zajedno se odlično slažu.

"Oni imaju 23 godine, tu se uopšte ne pravi pitanje... Štaviše, interesantno, u Americi smo putem pljuvačke radili test na genetiku i ispostavilo se da je Petra čak i genetski povezana s nama. Vidite, ništa nije slučajno, iako je to najmanje važno u odnosu na ljubav. Mogu da razumem da mnogim ljudima to nije jasno, ali uvek kažem, zamislite da vam je dete zamenjeno u porodilištu, nikada ga ne biste dali. Jer, ljubav je mnogo jača od krvne veze."