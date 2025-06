"Moj sin neće biti pi**a": Jovana Jeremić nastavlja da udara nisko, voditeljka ne bira riječi nakon raskida

Jovana je nedavno stavila tačku na vezu sa biznismenom, ali redovno se oglašava na mrežama i spominje muško-ženske odnose, prevare i ponašanje muškaraca u vezi, te nikome ništa i dalje nije jasno.

Izvor: Pink TV

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je objavila da su ona i biznismen Dragan Stanković odlučili da okončaju svoju vezu dugu skoro dvije godine.

Iako su imali ozbiljne planove za budućnost, došlo je do raskida, nakon čega se Jovana iselila iz njegove vile u selu Begaljica kod Grocke i vratila u svoj stan. Nakon svega, Jovana je otvoreno progovorila o muško-ženskim odnosima.

"Ne prilazi samohranoj majci, ako nećeš sa njom da budeš u ozbiljnoj vezi. Napominjem to muškarcima, ja se nadam da će mladići ovo odgledati, jer je u mladićima budućnost. Prije će mladić da priđe ženi sa djetetom i da je oženi, to je obično mladić ili razveden čovjek. Ja se nadam da ću imati muško dijete i da ću vaspitati svog sina da bude vitez, a ne p***a. Nema većeg grijeha za muškarca, nego kad prevari, izda, osakati ili povredi samohranu majku. Znači sa samohranim majkama nikada nemojte da ulazite u kombinacije u kojima će one biti povređene. Ja verujem u karmu, mi sami ispaštamo naše karme", rekla je Jovana u podkastu za "Večernje Novosti".

"Biću milijarderka"

Osim toga Jovana je jednom prilikom priznala da je do svoje 33. godine je zaradila mnogo novca."Sve što ja pričam, pričam iz svojih cipela. Zato što ova moja pravila, ne može klasična prosječna srpska žena da primijeni jer ona nije Jovana Jeremić i to svaka žena treba da zna, bez da ja sebe sad nešto dižem. Ne poznajem puno žena koje su zaradile ovoliko novca koliko ja. Ja ne poznajem nijednu ženu, pored mene, koja je toliko uspjela, koja je toliko novca zaradila. Svog novca sam zaradila jako puno u životu do svoje 33. godine. Mislim da je ovo početak, ja neću stati dok ne budem bila milijarderka, ali u pravom smislu, jedna žena do koje niko više neće moći da dođe", rekla je Jovana Jeremić na Red TV, a ova njena izjava izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.