Mimi Mercedes udarali u glavu, a njenog dečka tukli stolicama: Pokazivala modrice, sad iznijela šok detalje

Reperka Mimi Mercedes tvrdi da ju je pretuklo obezbjeđenje tokom nastupa njenog dečka TNG.

Mimi Mercedes tvrdi da ju je pretuklo obezbjeđenje na jednom festivalu. U videu koji je objavila na Instagramu, reperka je ispričala detalje navodnog nasilja, koje se, kako ona tvrdi, dogodilo tokom nastupa njenog dečka Aleksandra Gavrića.

U prvom obraćanju pratiocima na Instagramu Mimi je pokazala modrice, a sada je, u nastavku priče o tuči na festivalu, objavila i da se s hostom "tukla kao da je muško", ali da su njenog dečka i njegovog drugara, pripadnici obezbjeđenja tukli stolicama.

"Nakon ključnog dijela priče koju sam vam ispričala, vraćam se potpuno van sebe u bekstejdž, srećem Aleksandra I pričam mu šta se sve desilo, on odmah nalazi tog čovjeka.

Na Aleksandra i njegovog jednog druga nasrće nekoliko ljudi iz obezbjeđenja i dva hosta, a čovjek koji je mene maltretirao bježi. Situacija se na trenutak malo smiruje, Aleksandar zahtijeva da mu se dovede taj čovjek ili da mu se bar da njegovo ime i prezime, međutim niko to nije htio da uradi. Dolaze novi ljudi iz obezbjeđenja, nekako smiruju situaciju, hostovi se vraćaju na svoje mjesto, negdje na sredinu bekstejdža, a obezbjeđenju je naređeno da nas otprati do drugog izlaza.

Dok smo prolazili pored hostova, pod pratnjom obezbjeđenja, jedan od njih, taj koji me je pustio nazad u bekstejdž, se zaleće i šutira Aleksandrovog druga. Aleksandar mu iste sekunde vraća istom mjerom.

Tu obezbjeđenje ponovo napada Aleksandra i njegovog druga, a ta dva hosta se ponovo uključuju. Nije im bilo dovoljno što su brojno nadmoćni, već su uzeli i stolice sa gvozdenim nogarima i njima tukli Aleksandra i njegovog druga.

Ja u tom trenutku prestravljena što ih biju stolicama pokušavam nekako da ih sabotiram.

Kako sam povukla ovog hosta ključnog za priču, on se okreće ka meni i kreće da se nabada sa mnom, kao da sam lik.

Tu sam dobila nekoliko udaraca u glavu, sve dok jedan dečko iz obezbjeđenja to više nije mogao da gleda, došao je i odbranio mene od hosta i doveo me do izlaza iz bekstejdža.

Dok me on pratio do izlaza, onaj se drao na mene ‘ku*vo, ovo je sve zbog tebe’, tako da moram da se zahvalim – sve ovo je zbog mene, hvala, niste trebali", rekla je Mimi na Instagramu.