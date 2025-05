"Da se ja pitam samo bih štancovao djecu": Desingerica progovorio o supruzi Neveni, otkrio i šta mu zamjera

Dragomir Despić Desingerica otkrio da planira da sa suprugom dobije još jedno dijete

Dragomir Despić Desingerica je u skladnom braku sa suprugom Nevenom, s kojom ima ćerku, i koja ga nerijetko prati na nastupima i javnim događajima.

Treper je sada otkrio i da li mu supruga zamjera njegov način ophođenja s publikom, ali i da li je u planu da ćerka dobije brata ili sestru.

"Mojoj ženi Neveni umije da zasmeta ponešto što uradim na nastupu. Činjenica je da radim dosta toga što može i treba da smeta emotivnom partneru. To što joj zasmeta ostane na tome. Ništa od toga ne bi moglo da nas razori i između nas nikada nije došlo do ozbiljnije svađe, takve da se psujemo ili tučemo. Mogu da prihvatim da me neko grdi, da ispravim greške i budem bolji čovjek. Ne bih rekao da je Nevena ljubomorna jer vrlo jasno zna da je to moj posao, da scena zahtijeva performanse i da u tome nema ama baš nikakvih emocija. Nisam imao nepristojne ponude na nastupima jer do toga ne može da dođe. Fanovi dođu, fotografišu se i ja to dosta profesionalno odradim iako to na snimcima ne izgleda tako. Planiram još jedno dijete. Odavno želim da naša ćera dobije batu ili seku, ali se ne pitam mnogo. Da se pitam, samo bih štancao djecu, a ona bi bila klasična rađalica", rekao je Desingerica.

Ovako izgleda Desingericina supruga:

(Alo, MONDO)