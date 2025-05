Pjevačica nakon 23 godine otkrila pravu istinu o odnosu sa Popovićem: Otkrila i zašto se nije pojavila na sahrani

Seka Aleksić je otkrila pojedine detalje o kojima do sada nije pričala, a onda se dotakla i Sašine udovice Suzane.

Muzička zvijezda, Seka Aleksić, u novoj epizodi jednog podkasta otvoreno je govorila o odnosu sa Sašom Popovićem. Seka Aleksić za domaće medije otkirila je da ju je smrt Saše Popovića zatekla dok je bila u Grčkoj, zbog čega je ona odmah kupila kartu i krenula u Srbiju.

Ipak, Seka nije uspjela da stigne na vrijeme.

"Tragične vijesti zatekle su me u Grčkoj. Čim sam saznala kad je sahrana, promijenila sam kartu, uzela sam avion dan ranije i nije se dalo, avion je kasnio. Ja sam bukvalno slijetala kad je sahrana bila završena, tamo su bili moji prijatelji, čula sam se sa njima. Sa Suzanom sam se čula, evo i dan-dana se dopisujemo i uvijek pitam i kako je i sve ostalo. Jako mi je krivo i teško što nisam prisustvovala, ali sa druge strane mnogo je bitnije ono kako osjećamo mi u sebi sve one naše odnose, naše razgovore", rekla je Seka Aleksić i dodala:

"Prosto, on je stvarno obilježio jedan dio mog života i ja njega nikada ne mogu ni zaboraviti, ni izbrisati. Sjećam se njegove poslednje poruke, uvijek smo čestitali jedno drugom rođendan, on je dan posle mene rođen, ja sam 23. april, on 24. Ove godine sam to učinila, nekako i napisala Suzani", priznala je pjevačica.

Seka o Sašinoj poslednjoj poruci

"Njegova poslednja poruka bila je, pitala sam ga Diške kako si, kaže on Sele, sve bolje. Eto i toga se sjećam i pretužno je to sve što se tako dogodilo, ali izgleda da Bog nekako zna neke bolje puteve za nas. I onda evo šta se desi kada neko ode, onda se prisjećamo, pričamo o tim djelima. Mi sad pričamo o djelima koja su ostala iza Saleta. Tako će svako pričati o djelima koja su ostala iza nas. I evo fenomenalne poruke za ljude. Ljudi, nemojte se držati za loše stvari, ne zamjerajte nikom ništa, opraštajte ljudima, jer kad odete na onaj drugi svijet, samo ostaju vaša djela. Šta ste vi dobro uradili? Sale je toliko toga dobrog uradio, da ga mi prosto nikada nećemo zaboraviti", ispričala je Seka Aleksić.

Seka je otkrila i kako je Suzana danas.

"Suzani je teško, jako je teško, mislim da njoj treba neizmjerna podrška svih nas", rekla je Seka Aleksić u podkastu "5Cast-a".

