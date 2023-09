SEVNULE GRUDI IVANE DUDIĆ! Podigla košulju nasred hodnika i sve pokazala - Koleginica objavila vruće kadrove! (FOTO)

Ivana Dudić uhvaćena je u krajnje neočekivanoj situaciji, a njena koleginica Anja Mit se potrudila da sve ostane zabeleženo na mrežama.

Atraktivna glumica Ivana Dudić sve je raspametila kada se na jednom događaju pojavila bez grudnjaka, dobro je poznata i po eksplicitnim scenama u kojima je glumila, a nedavno je do detalja otkrila kako se te scene izvode. Korisnike društvenih mreža je ostavila "bez daha" kada je pokazala kako ona u izazovom izdanju čeka dostavljača hrane, a sada je ponovo nastao haos na mrežama zbog nešto drugačijih "vrućih" kadrova.

Njena koleginica Anja Mit objavila je snimak Dudićeve dok pokazuje brushalter. Ivana Dudić je podigla košulju u hodniku u kom su se nalazile pokazala brushalter, a Anja je sve ovo snimila i objavila na Instagramu.

U pozadini je išla pesma "Ivana", koju izvodi Amir Kazić Leo, a Anja je podelila stihove "Ivana, Ivana, što si me lagala, bio sam zabava za jednu ludu noć" - "Moja izabrana lutkica", napisala je Anja preko snimka gde se vidi kako se glumice ludo provode zajedno.

Ivana Dudić jedna je od retkih mladih glumica koja je otvoreno pričala o snimanju scena vrele akcije, a kao jedno od neprijatnijih sećanja istakla je snimanje intimnih scena u seriji "Crveni mesec".

"Imali smo takav lav-hejt rilejšnšip privatno, gde se 5 minuta volimo pa se 5 minuta ne volimo. Prečudan odnos, ali baš kada smo snimali tu ozbiljnu eksplicitnu scenu i punu strasti, na livadi pod mesečinom, ja mislim da nas dvoje tada nismo razgovarali. Nije to da vas stave u sobu, upale kamere i vi kao radite šta hoćete. Ne, to se tako ne radi. To je nas četvoro i jako je neprijatno. Tu je snimatelj sa kamerom ispred nas, reditelj iza njega i garderoberka koja čeka da nas zamota jer je napolju minus. Samo tu čuješ reditelja 'hajde uhvati ga', 'ajde, povuci je' i tako dalje. Jako neprijatno, nije sve tako strašno kako je zapravo, već je sve veoma dobro izmontirano", rekla je ranije Ivana Dudić ranije.