Aca Lukas prevario ženu na dan svadbe: Ceca trudna, a on u toaletu sa drugaricom iz srednje škole

Pjevač je jednom prilikom otkrio detalje iz prvog braka sa Svetlanom Cecom Vuksanović.

Izvor: Pink scereenshot

Folker Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, u svojoj autobiografskoj knjizi "Ovo sam ja" je opisao prvo vjenčanje i otkrio da je tadašnju suprugu prevario na taj isti dan.

"Ceca je cvjetala od sreće. Tog ljeta 1991. godine otišli smo na more. Bio je to kraj mog momačkog ludovanja. Bar sam tako tada mislio. Svadba je bila na splavu 'Lukas'. Dvesta svatova. Svirali su moji prijatelji, a ja sam povremeno uzimao mikrofon. Dan je počeo po svadbenom protokolu, koji sam ja prilično okrnjio. Otišao sam s prijateljem da na svečani dan okušam sreću na poker aparatima. Kad sam se vratio kući, harmonikaš je uveliko uveseljavao goste. Ispred zgrade su cepali trubači, a Cecina majka je pjevala s njima. Dobro sam se nabario i u takvom, svadbarskom raspoloženju, krenuo na 'Lukas'. Ceca je bila u blagoslovenom stanju i samo se smješkala", piše Lukas.

Žena sa kojom je prevario suprugu na svadbi bila je njegova drugarica iz srednje škole.

"Ne sjećam se baš mnogo detalja sa svadbe. Znam samo da se odnekud pojavila jedna moja bivša djevojka iz srednje škole i da smo se ljubili u toaletu. Žene su čudo. Posle žvalavljenja sa mnom s osmijehom je čestitala mojoj supruzi ulazak u bračne vode. Danas tek shvatam koliki sam ispao dripac prema prvoj ženi, mojoj prvoj, pravoj velikoj ljubavi. Pravi dripac! Umislio sam da me moja žena ne zaslužuje, da sam ja nešto iznad nje. I da sam je prevazišao. A ona je patila. Sada znam da je u to vrijeme upravo ona bila žena za mene, tihi pratilac mog uspona, divna majka, poštovalac mojih roditelja", priznao je Aca Lukas u knjizi.

Ovo je prva žena Ace Lukasa:

Lukas je priznao da nikada nije prestao da vara suprugu u tom braku.

"Kad smo se preselili na Banovo brdo, počeo je drugi dio braka s Cecom. Moj brak je za komšije bio idealan brak. Ceca i ja se nikad nismo svađali. I to nije dobro. Valja ponekad izbaciti muku iz sebe. Počeo sam da švrljam. Ceca me nikad nije uhvatila u prevari, mada je sigurno naslućivala. U stvari, jednom me je ukebala, ali je to više ličilo na francuski vodvilj", piše u Lukasovoj knjizi, piše Blic.

(Blic, MONDO)