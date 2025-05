"Bog je stvorio Adama, Evu i Mariju Šerifović": Aca Lukas brutalno izvrijeđao pjevačicu

Pjevač Aca Lukas oštro je prokomentarisao Mariju Šerifović

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Marija Šerifović je nedavno, gostujući u jednoj emisiji, istakla da joj nije jasno zašto pjevači stariji od 60 godina i dalje pjevaju, na šta su oštro reagovale pojedine kolege.

Nada Topčagić i Zorica Marković su koleginice koje su se oglasile ovim povodom, a sada je svoje mišljenje iznio i Aca Lukas i pritom najstrašnije izvrijeđao Mariju Šerifović.

"Apropo ove priče ove gospođe, gospođice ili gospodina, ne znam kako to da nazovem, ali dobro, nebitno. Oko toga da, kao, stariji pjevači, zašto oni pjevaju, oni ne treba više da pjevaju; šta ima da pjevaju, oni su matori... Čak, kaže, neki ne mogu ni da stoje nego sjede na bini, a ne mogu da pjevaju... Pa sjedela bi i ona da može trosed da donese na binu, ali ne može trosed da se donese na binu. Neću mnogo da dužim, reći ću vam samo jednu rečenicu. Bog je stvorio Adama, Evu i Mariju Šerifović", napisao je Lukas na Instagramu.

Šta je rekla Marija Šerifović?

“Ja se divim mojim kolegama. Čoveče, imaju po – ajde, 60 godina nešto nije puno. Pa ne samo to da su sve doživjeli, nego meni je strašno jedno. Da ti sjediš poluživ, mrtav umoran. Ne ličiš ni na šta, kao da si izašao iz konterjnera. I sjediš i pjevaš. Ako nisi, druže, zaradio, za sve te godine – idi, bre, ubij se“, rekla je Marija i nastavila.

“Isto razumijem. Kakav način života, uzmeš novine i pogledaš televizor da vidiš na šta ličiš, nemojte da se šalimo. Nek ide da sadi cvijeće… Evo moja majka Verica, dao bog zna da pjeva, lijepo pjeva. Bilo joj je jako teško. Ja sam joj rekla: ‘Verice, nećeš više da pjevaš’. Odgovorila mi je da hoće da ima svoje pare, da ne želi da zavisi od mene. Ja sve to razumijem, to je lajfstajl i navika, uđe u krv. Ali da ja to dozvolim – naravno, Verica ima privilegiju jer je rodila Mariju, rekla sam da je to prelijepo. Kažem joj: ‘Majko, moji novci su u sefu negdje, u kovertama, samo lijepo odeš, uzmeš i živiš”, izjavila je Šerifovićeva za Blic.

(Kurir, MONDO)