Sukob Luke Dončića i Denisa Šredera privukao je mnogo pažnje u NBA.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa lako i ubjedljivo savladali su Sakramento Kingse (125:101), a meč je obilježio slovenački košarkaš Luka Dončić koji je ponovo preuzeo lidersku ulogu u timu. Pored toga, Dončić je bio glavni akter i jedne neobične situacije jer mu je njemački reprezentativac Denis Šreder prijetio batinama tokom utakmicama!

Dok je Sakramento izvodio slobodna bacanja, Šreder i Dončić su čekali na skoku, a tom prilikom je došlo i do blažeg verbalnog obračuna. denis Šreder je pokušao da se unese u lice Luki Dončiću, koji je bio veoma hladan. Slovenački košarkaš nije odreagovao ni na teške reči, ni na pokušaj fizičkog kontakta.

"Prebiću te", rekao je Šreder Dončiću dok su išli jedan prema drugom. Luka Dončić je njemačkom košarkašu pokazao da previše priča i udaljio se sa mjesta događaja, a Denis Šreder je na kraju meča još jednom probao da dođe do njega i započne sukob. Pitanje je kako bi on izgledao jer je Luka značajno korpulentniji od svog rivala. Pogledajte ovaj okršaj:

“I’m gonna beat the sh*t out of you”



Dennis Schroder to Lukapic.twitter.com/kBeOLQ1McG — Lakers All Day Everyday (@LADEig)December 29, 2025

Luka Dončić je bio najefikasniji igrač meča u derbiju Kalifornije, pošto je susret završio sa 34 postignuta poena, a uz to je imao sedam asistencija, pet skokova i tri ukradene lopte. Sa druge strane terena, Denis Šreder je meč završio sa 11 poena, sedam asistencija, dva skoka i dvije ukradene lopte.