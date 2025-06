Jovana Jeremić nakon raskida razvezala o bivšima: "Izdaju ne praštam, nisam se razvela da bih bila konkubina"

Voditeljka Jovana Jeremić govorila je o razvodu, odnosu sa muškarcima i bivšim partnerima. Dotakla se i bivšeg supruga Vojislava Miloševića, sa kojim je dobila ćerku Leu.

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Iako su svi mislili da će je veza sa vlasnikom pekara Draganom Stankovićem odvesti pred matičara, ona je objavila na mrežama da je na taj odnos stavila tačku, i time šokirala domaću javnost.

Voditeljka Jovana Jeremić sada je govorila je o razvodu, odnosu sa muškarcima i bivšim partnerima.

Izvor: Instagam/jeremicjovana

"Najveća snaga muškarca je u mozgu, na primjer Voja nije bio materijalno jak, ali je Voja bio i ostao ekstremno mentalno najjači muškarac kojeg ja poznajem. I posle Voje su to bili muškarci koji su bili mentalno jaki, ali pratili su me do određenog perioda, i posle više nisu mogli, rekla je Jovana Jeremić i otkrila da njoj treba pravi muškarac koji će joj biti podrška u najtežim trenucima.

"Ja se nisam razvela da bi bila konkubina, ku**a, probisvijet, ljubavnica nekom uticajnom političaru, meni to ne treba, imam svoje pare. Vidi zaradila sam ih i tek sam počela da ih zarađujem, ovo je samo početak. Čovječe, razvedenoj ženi s djetetom treba muž."

"Ja sam mafijaški tip žene, izdaju ne praštam"

Jovana je dodala da svom partneru nikada ne bi oprostila prevaru.

"Ja sam mafijaški tip žene, ja izdaju ne praštam. Nikad ne dozvoljavam da mi partner postane drug kad me izda. Ako me izda završio je. Izdaja je sve, kada ode kad ti je najpotrebnije, izdaja je kad nije uz tebe kad je tebi teško. Nije samo izdaja kad te prevari, ljudi misle ruralni tipovi, drvosječe - nisam te prevario. Nije poenta u tome, da si me prevario bilo bi ćao! Poenta priče je da ne smiješ da me izdaš kao čovjeka, kao osobu, kao druga, kao prijatelja, brata, ženu, sestru", rekla je u podkastu za Večernje novosti.

"Drago mi je što je Voja srećan"

Jovana je raskinula vezu sa Draganom Stankovićem, a njen bivši suprug Voja Milošević uživa u ljubavi sa izvjesnom Natalijom, a tim povodom se oglasila za "Blic".

"Jako mi je drago zbog Voje što je on srećan, ja sam srećna zbog njega. Odobrila sam tu vezu i upoznala sam Nataliju, divna je djevojka. Nemam ništa protiv, želim mu da uživa u ljubavi", rekla je Jovana koja je kroz smijeh prokomentarisala komentare da Vojina nova djevojka liči na nju.

Izvor: TikTok

"Pa meni je drago ako je tako. Mnogo mi je laknulo što je Voja posle mene uspio nekoga da zavoli, nakon razvoda sam osjećala grižu savjesti i krivicu, sada sam mirnija jer znam da je ponovo srećan i da voli. Mogu slobodno reći da mi je pao veliki kamen sa srca. On će vječno biti moj prijatelj i želim mu da zauvijek bude srećan, a Natalija je super djevojka", zaključila je voditeljka za "Blic".

(Blic / MONDO)