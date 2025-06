Ćerka Vesne Zmijanac zbog jezivih prijetnji izgubila bebu: Nikolija prvi put o potresnim detaljima

Nikolija je otkrila šta se dešavalo u njenom životu nakon optužbi da je kriva za raspad Elitnih odreda.

Izvor: Kurir TV screenshot

Nikolija Jovanović već godinama uživa u skladnom braku sa muzičarem Reljom Popovićem, sa kojim ima dvije ćerke – Reu i Hanu. Sada je prvi put podijelila neke nepoznate detalje iz svog privatnog života.

Nakon raspada grupe "Elitni odredi", mnogi su upravo nju optuživali za kraj popularnog sastava, a kako kaže, zbog toga je dobijala i pretnje od pojedinih fanova.

"Bio je to dosta buran period. Vjerujem i njima, a i meni. Takva mi je medijska karma da uvjek izvučem nekako deblji kraj. Ne znam, prati me to da ni kriva ni dužna nadrljam. Ne krivim ljude, ne krivim ni novinare, zato što sve se nekako desilo u sličnom trenutku, tako su povezali. Ljudi su bili dosta vezani za njih kao grupu, mi smo se baš upoznali u tom trenutku i tako su to nekako spakovali. Ja naravno nemam veze sa raspadom Elitnih odreda, to su više puta rekli i oni i ja ponavljam kao papagaj, ali iz ove perspektive mi je jasno zašto su ljudi to mislili. Pjesma "Alkohola litar" je bila njihova poslednja pjesma, a to je bio duet sa mnom i Relja i ja smo uplovili u emotivnu vezu. I onda im je bilo zgodno da povežu i da nađu krivca, tako im je bilo lakše", rekla je Nikolija koja se osvrnula i na prijetnje koje je dobijala.

"Bilo je vrlo neprijatno, bilo je vrlo intenzivno. Tada sam prvi put zatrudnjela sa Reljom. Imali smo mist. Ta prva trudnoća nije uspjela. To su bili jezivi naslovi, to su bile jezive prijetnje. I onda, skapiraš, jednostavno, ili ćeš da se isključiš ili ćeš da izgoriš", rekla je Nikolija i istakla da joj je Relja bio najveća podrška.

"Sav mir sam našla u Relji, u svakom trenutku. Jedno drugom smo bezuslovna podrška i mislim da je to moj temelj, moja stabilnost. Naša harmonija je baza odakle ja crpim energiju za sve ostalo i zato se i osećam da čvrsto stojim s obe noge na zemlji. U tako teškim situacijama se dešavaju dvije stvari, ili da se ljudi raziđu, pa sve postane komplikovanije ili jednostavno se još više zbliže. Mi smo se zbližili", rekla je Jovanovićeva za Telegraf.