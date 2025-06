Zorannah opljačkana u avionu? Influenserka prošla pakao na letu do Amerike zbog starijeg čovjeka

Srpska influenserka Zorana Jovanović imala je neprijatno iskustvo tokom leta za SAD

Izvor: Printscreen/Youtube/Zorannah

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, nedavno je otputovala u Sjedinjene Američke Države, ali putovanje nije prošlo nimalo glatko.

Po dolasku u Los Anđeles i smještaju u hotel, influenserka je odlučila da snimi vlog i sa pratiocima podijeli sve neprijatnosti koje su je zadesile tokom puta.

- Let pun, do poslednjeg sjedišta, treba da poleti u 10.45, poletjeli smo u pola 1. Ja mrtva, bukvalno. Dolazim na sjedište svoje, neki matori sjedi do prozora, ne priča engleski. Moje sjedište je do prolaza. Ja tu vadim stvari koje mi trebaju, dolazi djevojka koja kaže: "Ja sam do prozora". Matori se diže, ne može da se pomjeri, pola sata traži kartu, ne može da nađe. Znači, haos, ljudi čekaju u avionu, a ja već nervozna do bola jer ne mogu ni ja da sjednem - priča Zorana.

Zorana Jovanović Zorannah

Izvor: Instagram/zorannah

Kako je dalje objasnila, kada su napokon poletjeli, sve je bilo u redu ili je barem tako ona mislila.

- Stavim telefon na punjač i pokušavam da spavam. Matori ustaje da ide u ve-ce, to traje, sve vrijeme zijeva, neki zvuci, mljacka. Uglavnom, kako je ustajao, on je opalio moj kabl, izvukao iz utičnice i otišao. Ja ponovo zaspim i u nekom momentu se probudim, pogledam, nema mi punjača na podu, nema ga nigdje - priča Zorana i nastavlja:

- Matori mi drpio punjač. A on se raspada, dva metra, cio je bio zeznut. Svakako sam morala da kupim novi, nisam se nešto iznervirala.

Influenserka je potom objavila da je imala i probleme sa iznajmljivanjem automobila, ali se na kraju sve dobro završilo.

Ona je, inače, na početku vloga, bila veoma tužna jer je Mun, pas nje i njenog vjerenika, imao zdravstvene probleme. Zorana je čak i plakala, a priznala je i da je bila spremna na to da doputuje u Beograd, kako bi bila sa njim. Na sreću, sve se dobro završilo.

