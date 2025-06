Ceca otkrila šta žarko želi za rođenan: Ovo joj je najbitnije u šestoj deceniji, progovorila o ljubavi

Ceca Ražnatović danas proslavlja svoj 52. rođendan.

Balkanska zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović danas proslavlja svoj 52. rođendan u krugu najbližih prijatelja i porodice, u luksuznoj vili na Dedinju.

Ceca izgleda bolje nego ikada, a aktivno se priprema i za spektakularni koncert na Vidovdan u Nišu. Uoči svog posebnog dana, Ceca je otvoreno govorila o svojim željama i prioritetima u životu.

"Pa nemam ja neke nove želje. Najbitnije mi je da smo svi zajedno, da se volimo, mislim na moju porodicu, da se držimo zajedno, da rastemo zajedno, da smo živi i zdravi, neke lične želje da budem zdrava, jaka, energična, da budem puna pozitivne energije, da me okružuju pozitivni ljudi koje volim i koji me vole, da se moja publika uveća, da imam i dalje ovako predivne koncerte. To su neke moje želje", rekla je muzička zvijezda za Telegraf.

Podsjetimo, Ceca je tada otkrila koje poklone najviše voli da dobija:

"Sve poklone od mojih fanova čuvam, sve koristim. Ovo je maska za telefon sa fotografijama mojih unuka. U Sloveniji sam dobila veliko ćebe sa likovima mene, Anastasije, Veljka sa koncerata. Ja koristim to ćebence, prelijepo je i preudobno i predivno, i pokrivam se kada mi je hladno. Jednom prilikom Željko prilazi, pošto je tu Veljko mali sa Marakane, i kaže: 'Ceco, jesam li ovo ja?' Ja kažem: 'Ne, ljubavi, to nisi ti, to je tvoj tata'."

Pogledajte Cecine slike sa djecom:

