Mještani Arkanovog rodnog grada otkrili tajne Ražnatovića: O ocu je ćutao, a sad se saznala istina, spomenuli i Cecu

Malo je poznato da je Željko Ražnatović Arkan, suprug folk pevačice Cece Ražnatović, rođen u Sloveniji — tačnije, u gradiću Brežice 1952. godine.

Iako o svom ocu nikada nije pričao, poznato je da je Veljko Ražnatović bio oficir Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva i učesnik Narodnooslobodilačke borbe tokom Drugog svjetskog rata. U vrijeme kada se Željko rodio, službovao je u Sloveniji, a kasnije je sa porodicom bio premještan u Zagreb, potom Pančevo, da bi se na kraju trajno nastanili u Beogradu.

Ekipa Kurira posjetila je Brežice gdje su sa jednim od mještana razgovarali o Arkanovim najranijim godinama.

Arkanov otac bio strog, a Željko obožavao fudbal

"Željkov otac Veljko je bio veoma cijenjen ovde u Brežicama. Živjeli su ovdje nekoliko godina, dok zbog potrebe službe nisu otišli dalje. Stan im je bio u kraju grada gdje su mahom živela vojna lica. Radio je jedno vrijeme kao oficir JNA u opštini, a zatim i na obližnjem vojnom aerodromu, koji još postoji. Ima dosta priča o njemu sigurno, ali ljudi koji su ga dobro poznavali su već pokojni ili su se zbog potrebe službe odselili. Sjećam se da mi je otac, koji je takođe bio vojno lice, govorio za njega da je bio veoma strog, ali pravičan čovjek i da su ga se podređeni baš plašili. Zgrada u kojoj je Željko odrastao je klasična socijalistička s kraja četrdesetih. Naravno, sad je fasada drugačija, jer je to tokom godina sve obnavljano, ali ona se nije mnogo promijenila i jedna je od najstarijih iz tog perioda. U mirnom je kraju, iza ima veliko dvorište, gdje su se deca igrala, i tu su stanovali samo ljudi iz službe. Željko je ovdje proveo najraniji period svog života. Igrao se tu iza zgrade s drugom djecom. Obožavao je sport, a posebno fudbal, i bio je baš dobar i talentovan igrač još kao dijete. Kad su se odselili, više nisu dolazili ovdje, u njihov stan se uselila druga porodica", rekao je Slovenac Žiga.

Pogledajte kako izgleda Arkanov stari kraj:

Ceca pjevala u Brežicama

Posebno je zanimljiva i priča koju je Žiga ispričao, a tiče se Cecinog dolaska u Brežice, gdje je 2023, ali i ove godine, imala dva vrlo uspješna koncerta.

"Ovo vjerovatno ne znate, ali Ceca je prilikom dolaska u Brežice, gdje je prvi put pjevala tek prije dvije godine, tražila od ljudi iz organizacije da vidi mjesto gdje je rođen i odrastao njen pokojni suprug. Otišli su tamo dan pred koncert i to je sve bilo jako emotivno za Cecu, jer prije toga nikad nije bila na tom mjestu, a od Arkana je mnogo puta slušala priče o tom dijelu njegovog života i odrastanja. Tad su se sve kockice složile, zbog čega joj je sve to bilo i više nego emotivno, i ta posjeta Brežicama će joj još dugo ostati u sjećanju", zaključio je sagovornik.

Inače, Ceca je svojevremeno, posle koncerta u Brežicama, za medije govorila o posebnim emocijama koje je vežu za rodni grad njenog pokojnog supruga.

"Ovo je jedina hala u kojoj do danas nisam pjevala u Sloveniji. Sve sam im hale i dvorane napunila, a sad je osvojena i ova u Brežicama. Ovdje se rodio moj suprug Željko. On je rođen u Brežicama. Njegov otac je bio pukovnik avijacije, jedna sestra mu je rođena u Zagrebu, jedna u Beogradu, jedna mislim u Kraljevu i on u Brežicama u Sloveniji. Stalno sam ga zezala da je on Slovenac. Što misliš da tražim pasoš? A da li bi ga dobila (smijeh)? Šta misliš? Ne odričem se ja našeg pasoša. Ovo je bila samo mala šala, ja sam ponosna na svoj srpski pasoš", rekla je tada Ražnatovićeva za Telegraf.

I sam Arkan je u jednom od svojih intervjua pričao o svojoj porodici, pa je tako istakao da mu je majka Slavka bila vrlo tolerantna, dok je otac bio veoma strog i vrlo brutalan u kažnjavanju svoje djece. Uprkos tome, Željko je u djetinjstvu želio da postane pilot poput svog oca. Kad mu je bilo 12 godina, roditelji su mu se razveli, a samo dvije godine kasnije počeo je da se bavi sitnim kriminalom. Ostalo je istorija.

