"Rekla sam mu da će me ona ubiti": Vesna Đogani nastavila da iznosi prljav veš iz Đoletovog braka sa Slađom

Vesna Đogani nastavila je da iznosi nepoznate detalje iz braka nekada popularnog dens para.

Vesna Đogani je posle gotovo dvije decenije ćutanja odlučila da konačno progovori o jednoj od najkompleksnijih i najintrigantnijih priča sa domaće estradne scene – razvodu Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić. Njihov raskid, koji je u to vrijeme bio tema brojnih spekulacija, sada dobija novu dimenziju iz Vesnine perspektive, koju javnost do sada nije imala prilike da čuje.

U vrijeme kada su Đole i Slađa bili jedan od najpoznatijih muzičko-plesnih parova na Balkanu, Vesna je bila dio njihove plesne ekipe. Njeno prisustvo na sceni, ali i iza nje, omogućilo joj je da iz prve ruke vidi dinamiku tog tada već narušenog odnosa. Kao plesačica u grupi, svakodnevno je bila okružena njihovim profesionalnim, ali i privatnim tenzijama koje su sve više izlazile na površinu.

"Imali su oni puno problema i to se videlo. Krenulo je bombardovanje, oni su otišli u Njemačku pa su se vraćali, plesna škola je bila u pauzi kao i cijela zemlja. Ja sam se tada distancirala od njih i bila sam jako tužna i čekala da sve to prođe. Kada su se vratili te promjene su baš bile vidljive. Ona prema meni, stalno su se svađali, dosta djevojaka je već otišlo iz plesne škole. To jedinstvo koje je postojalo je počelo da se rasipa" započela je Vesna i dodala da je za njihov razvod saznala preko malih ekrana.

-Tada je postojala "City" dnevna emisija, Slađa ide kod Boška i kaže da se razvodi, da se plesna grupa razdvaja, ko hoće može kod Đoleta, a ko hoće kod nje ona pravi svoju plesnu školu i da su se sporazumno razveli. Ja uveče dolazim u plesnu školu tada je kao instruktor ostao Vlada moj drug, ja koja radim upis, zagrijavanje i korake i to veče je možda 20 ljudi došlo, a inače je bilo preko 100. To je bila jako gledana emisija i svi su otišli kod nje, svi su roditelji poslali djecu kod nje jer je ona to tako ispričala da su svi bili na njenoj strani. Ona je trpjela, ona nije dobijala pare... jadna ona, svi kod nje. Mi u plesnoj školi gledamo se šta ćemo. Đole je došao i rekao: "Idemo, počinje čas". On je dolazio i odlazio prepustio je nama da radimo, samo je jedan dan došao i rekao: "Došao sam da vam se javim, neću biti neko vrijeme tu, idem" - priča pjevačica i dodaje da tada niko nije znao gdje je otišao niti kada će se vratiti.

- Mi nismo znali gdje ide, to je bilo pred ljeto, imali smo možda još dva mjeseca plesnu školu, onda katanac na vrata ide ljeto. Da bi se on meni javio, on je bio za to vrijeme posle mi je rekao, na Paliću. On je odustao od svega, njemu se prvo brak raspao, razveo se, posao koji je imao i to mu se raspalo, koja je poenta njegovog života. Kaže da je tamo samo sjedio, gledao u onu vodu i razmišljao: "Da li da odustanem i šta da radim, da li da se vratim". Sam sa sobom se preslišavao, ponio je neke knjige, jedna je bila "Novi dan" tako se zvao i naš prvi album po toj knjizi.

Vesna je otkrila potom još detalja o odnosu Slađe i Đoleta.

- Vratio se i rekao da je mislio da odustane. Tada je počeo da pije, pio je votku. On je jedan veliki emotivac, njemu je porodica bila sve i doživeo je to kao neku vrstu smrti. Dugo se razmišljao šta da radi, dugo mu je ona govorila da on ne vrijedi ničemu, njoj su se udvarali mnogi momci... Ona je njega stalno nipodaštavala, govorila mu da on treba da bude baja, da joj sve daje, a ona da šeta. Mijenjala se ona vremenom u totalno neku drugu ličnost. Imala je puno pravo na to, to su njene pobjede ili njene greške, ali njen život.

Optužila Slađu da je varala Đoleta

"Istina je bila da je ona otišla da su Anabela i Gagi nju vidjeli u lobiju jednog hotela kako sjedi sa njihovim zajedničkim prijateljem i drži se za ruku. I kada su ih vidjeli sklonili su ruke. Oni su nazvali Đoleta i rekli šta je i kako je" rekla je Vesna koja je u međuvremenu saznala da je Slađa željela drugačiji život od onog koji je živjela.

"Slađa je pričala da je željela da bude samostalna, da ga nije trpjela, voljela, željela u svojoj blizini. Da bi bila okej da ona preuzme vodeću ulogu, a on da bude menadžer i imala je drugarice koje su je bodrile u toj priči, a Đole je ludio. Mene to tada nije interesovalo, meni je bila samo bitna plesna škola i kako to sad da se raspada. On se vratio da dokaže njoj, svima, ali prvenstveno sebi da vrijedi i da je taj koji je sve to smislio. Rakovi imaju tu jednu karakteristiku da dokažu. Išli smo da biramo njegovu pjevačicu jer smo Vlada i ja bili jedini zaposleni, ja zadužena za administraciju. On je mene vodio da ja to njemu zavedem. Ja sam sve vrijeme pjevala, išla sam u muzičku školu, njega je to sve smaralo jer sam pjevala drugačije i on i Slađa su meni govorili: "Ćuti. Mnogo se bre dereš", a ja pustim. Ponekad je on čuo mene kako pjevam, puštao je on demo nove pjesme na kasetofonu u kolima i ja pjevala sa sve mojim falsetom, u jednom trenutku on stane sa sva četiri sa strane i traži da otpjevam. Ja otpjevam, on kaže ti si ta. Okreće auto i vraća se za Beograd, meni ništa nije jasno. Povratak kući bijelo, ništa ne znam niko sam ni šta sam ni gdje sam, zeznula sam se katastrofa, on mi kaže: "Ti češ da budeš moja pjevačica nova", ja kažem: "Ne,ne,ne ubiće me Slađana" , on ne odustaje. Htio je da probam u studiju da probam da pjevam, odemo da snimimo to i njemu čovjek koji je radio kao tonac kaže: "Au kako ti ova mala pjeva, odlično". Mi se prijavimo sa tom pjesmom na Sunčane skale. Mi smo na tim Sunčanim skalama dobili jedan poen, ali smo dobili aplauz od publike od Tošeta Proeskog. Ja sam mislila to je to, ali one je meni rekao: "Prošla si", vjerovatno neki njegov test, odmah smo ušli u studio on je imao spremne pesme koje je Slađa trebala da pjeva, tipa „Babaroga", „92"... Prvi album smo snimili, putovali, i tek kada se dešavao drugi album smo se smuvali" rekla je ona.

