Vesna Đogani optužila Slađu da je varala Đoleta sa porodičnim prijateljem: Nakon 20 godina iznijela šok tvrdnje

Kako je Vesna tvrdi, Slađu su "na djelu" uhvatili Gagi Đogani i Anabela Atijas, te su odmah sve javili Đoletu

Više od dve decenije nakon razvoda Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, njegova sadašnja supruga Vesna Đogani iznela je niz iznenađujućih tvrdnji koje su bacile novo svetlo na nekadašnji razlaz poznatog estradnog para.

Vesna je progovorila o okolnostima koje su, prema njenim rečima, dovele do kraha braka Đoleta i Slađe, aludirajući i na stvarni razlog njihovog rastanka koji je godinama bio obavijen velom tajne.

Kako je Vesna tvrdi, Slađu su "na delu" uhvatili Gagi Đogani i Anabela Atijas, te su odmah sve javili Đoletu.

"To je ta etiketa koja ti se zalepi, bam, i ti to kad ti se zalepi više nikad ne možeš da skineš. Istina je bila da je ona otišla. Anabela i Gagi su bili ti koji su nju videli u lobiju jednog hotela kako sedi sa "prijateljem" njihovim zajedničkim i drži se za ruku. Kada su videli Anabelu i Gagija, oni su sklonili ruke. To je bračni par sa kojima su Slađa i Đole išli na zimovanja. Anabela i Gagi su nazvali Đoleta i rekli mu sve. Slađa je više puta, kada je gostovala u emisijama, rekla: "Ljudi ja sam želela da budem samostalna. Nisam ga trpela, nisam volela, nisam želela u svojoj blizini"", govorila je Vesna u emisiji "Iz profila".

Ovako je Đole Đogani govorio o razvodu

Sa druge strane, poznati denser je više puta javno potvrdio da je Slađa bila ta koja je stavila tačku na njihov brak i da je on to sve teško podneo.

Gostujući u jednoj emisiji Đole je sa knedlom u grlu pričao o Slađi i njihovom razvodu. Pevač je bio na ivici suza ali se suzdržao da se ne rasplače.

"Ja sam verovao i bio sam siguran sto posto da ljubav između mene i Slađe nikada neće prestati."

" Pogodilo te je znači to? Jesi posle toga verovao u ljubav", pitala ga je voditeljka

"Pa nisam. Bio sam baš onako....sad si me pogodila. Sad mi nije dobro. Vrate se one emocije i ona energija koja je tada bila, vrati se to...i onda znaš ono kada ti se desi nešto previše loše pa se vratiš ponovo na to i opet doživljavaš."

