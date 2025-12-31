Jovana Todorović prijavila je Draganu Pimu zbog sumnje da je vozilo pauk-službe Parking servisa korišćeno van teritorije Budve, u Zeti, bez saglasnosti i pravnog osnova, tražeći od policije da ispita zakonitost postupanja.

Izvor: Demokratska narodna partija

Portparolka Demokratske narodne partije (DNP) i odbornica koalicije „Za budućnost Budve“ Jovana Todorović podnijela je krivičnu prijavu protiv direktorice Parking servisa Budva, Dragane Pime, zbog sumnje da je službeno vozilo preduzeća korišćeno van teritorije opštine Budva, tačnije na teritoriji opštine Zeta.

Todorović u prijavi navodi da su se u javnosti pojavile fotografije i informacije koje ukazuju da je vozilo pauk-službe, koje je u vlasništvu ili pod upravljanjem DOO Parking servis Budva, angažovano van opštine Budva. Ona smatra da takvo postupanje može predstavljati nezakonito raspolaganje javnom imovinom i sredstvima građana Budve.

"Kao odbornica u Skupštini opštine Budva, u skladu sa svojom kontrolnom i predstavničkom funkcijom, smatram da navedeni navodi zahtijevaju hitnu provjeru nadležnih organa. Postoji osnovana sumnja da je direktorica preduzeća postupila suprotno važećim propisima, koristeći opštinsku imovinu van teritorijalne nadležnosti i bez poznatog pravnog osnova" navodi Todorović.

U prijavi se traži od Uprave policije da ispita da li je vozilo zaista korišćeno na teritoriji Zete, da utvrdi da li je direktorica Pima dala saglasnost za takvo postupanje, te da provjeri postoji li bilo kakav pravni osnov za korišćenje službenog vozila van teritorije opštine Budva. Todorović ističe da je njen cilj da se zaštiti zakonitost rada javnog preduzeća i transparentnost u korišćenju opštinske imovine.