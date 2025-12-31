"Djeci neću ispuniti želju": Mia Borisavljević iskreno o porodici, progovorila o krizama u 2025

Mia Borisavljević sumirala je godinu a nama, pa progovorila o planovima i djeci

Mia Borisavljević već polako ulazi u Novu godinu, a na dnevnom matineu gdje pjeva došla je u bombastičnom izdanju. Uz nju je i suprug Bojan, a želje još uvijek nisu sve istrošena kako privatno tako i poslovno.

"Svake godine pravim spisak želja, ali zini da ti kažem koje su", nasmijala je sve pjevačica pa nastavila:

"Nisam ostvarila sve o čemu sam maštala što je dobro jer sam ostavila nešto za budućnost. Imam taj mađioničarski duh pa mi se dosta toga ostvari", kaže Mia koja je čak i kada je pravila pauze zbog porođaja i biznisa bila je zastupljena u medijima.

Mia je najavila nove pjesme, pa kaže da nije osjetila krizu o kojoj pjevači govore za 2025. godinu.

"Uvijek ima neke krize, malo na estradi, malo na drugim poslovima ali na muci se poznaju junaci, nema kukanja. Ja prosto imam još jedan biznis pa mi nije bilo važno da li ću da pjevam pet puta nedeljno. Bilo mi je dovoljno, koliko sam mogla da postignem. Za one koji se bave jednim poslom možda je bilo manje."

Sa kolegom Bojanom ima dvoje djece. "Moraš da naučiš balans. Teško je ispratiti sve i biti frik kontrol, to sam mislila da moram da budem na početku. Da budem u svemu na svakom mjestu i u svakoj sveri odrastanje oboje djece."

Na pitanje da li je popustljiva mama, umiješao se Bojan. "Jesi, prema mlađoj ćerki", dobacio je iskreno, a onda je ona nastavila.

"Možda jesam prama maloj. Bojan i ja se dopunjujemo kada je roditeljstvo u pitanju i nikada ne pravimo problem jedno drugom, usaglašeni smo."

Na estradi je dosta razvoda, a oni važe za skladan par pa smo pitali šta je recept.

"Da se ne vjenčavaju prije vremena, da žive malo zajedno pa da vide, ali ima razvoda i posle 50 godina. Mi smo zajedno 13 godina ali dvije u braku. Nama se ništa nije promijenilo od svadbe, već smo imali djecu. Znali smo da je to to."

Ljudi hvale nju kako izgleda, ali i Bojana.

"Drago mi je pogotovo za oboje, bilo bi glupo da je disbalans da samo mene hvale. Ističem uvijek njegov izgled jasno mi je kako ga žene vide, kao ja, ne pravim se luda kao da nije. Ne znam da postoji zdrava ljubomora ja to nemam izliječila sam se."

"Ćerke žele bebu"

Ćerke, priznaje Mija, traže da im rodi brata ili sestru ali pjevačica je za sada kategorična.

"One stalno žele bata i seku. Tea je ljuta što nema brata ali neću joj ispuniti želju, ne vjerujem. Djeca su ukras svijeta ali neka i mene malo", kaže kroz osmijeh.

