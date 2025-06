Katarina Radivojević "šutnula" bivšeg Kameron Dijaz: Holivudski zavodnik odlijepio za njom, ali jedno nije želio

Mnogi ne znaju da je svojevremeno na lijepu srpsku glumicu "pao" i čuveni holivudski zavodnik

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Katarina Radivojević, jedna od naših najljepših i najtalentovanijih glumica, već godinama uspješno gradi međunarodnu karijeru. Još 2015. preselila se u Ameriku, gdje je dobila zelenu kartu i pokušala da ostvari svoje snove u Holivudu.

Iako joj se taj dio karijere nije u potpunosti ostvario, Katarina nije odustala – nastavila je da radi i snima u Rusiji i Srbiji, fokusirajući se isključivo na profesionalne projekte, dok svoju privatnost ljubomorno čuva od očiju javnosti.

Rijetko daje intervjue o ličnim temama, a na društvenim mrežama gotovo da ne dijeli detalje iz svakodnevice. Ipak, s vremena na vrijeme u javnost procure zanimljive informacije – poput one da je u jednom periodu uspjela da osvoji i pažnju holivudskog zavodnika Benisija del Tora.

Glumac koji se proslavio u filmovima "Sicario", "The Unusal Suspects", "Fear and Loathing in Las Vegas", "Snatch", "Guardians of the Galaxy", "Star Wars: The Last Hedi".. i mnogim drugim u prošlosti je bio povezivan sa brojnim ljepoticama, poput Kameron Dijaz, ali na fatalnu Srpkinju nije mogao da ostane imun.

Pisalo se da je par lud od ljubavi, predviđali su im čak i svadbena zvona, a onda se saznalo da je veza pukla. Katarina je tek mnogo kasnije objasnila šta se dogodilo.

"To je bila velika ljubav, ali ja sam uvijek znala šta hoću. U tom trenutku željela sam sve ili ništa, pa sam, kad je postalo jasno da ne možemo da izgradimo nešto trajno, nastavila dalje" izjavila je glumica o svojoj ljubavi sa holivudskim zavodnikom.

Katarina ne krije da je ta veza bila strastvena, ali joj nije pružila ono što je željela – stabilan i zaokružen odnos, a nakon ovog odnosa javnost je ostala uskraćena za bilo kakve informacije o njenom ljubavnom životu.

Pogledajte još fotografija lijepe Katarine: