Uhapšen Marko Miljković: Proveo 3 sata u pritvoru, pa se oglasio nakon drame sa aerodroma

Incident se dogodio prilikom čekiranja za let ka Njemačkoj, kada je policija privela Marka Miljkovića.

Izvor: Youtube printscreen / Sikter Tube

Marko Miljković u društvu brata stigao je na aerodrom ''Nikola Tesla'' kako bi se čekirao na let za Njemačku. Ipak, sudbina je imala drugačije planove.

Marko Miljković uhapšen je na aerodromu, a kada je nakon tri sata izašao iz pritvora obratio se pratiocima preko svog Jutjub kanala, i otkrio šta se zapravo dogodilo.

"Umjesto da vam se javim iz Njemačke, evo javljam se ispred policijske stanice. Snimio sam prilazak pasoškoj kontroli, dođem tu i zaustave me.Stavili su me u pritvor, nisu mi stavili lisice doduše, ali sam bio lišen slobode. Sve se dogodilo zbog saobraćajnog prekršaja, prekoračenje brzine van naseljenog mjesta. Nije neki veliki prekršaj, ali je prekršaj, pa imaju pravo. U principu su bili dobri prema meni, samo sam izgubio četiri sata", otkriva Marko Miljković i dodaje da je sreća što se sve ovo izdešavalo sada, nego kada porodično treba da otputuju na more.

Miljković otkriva da se iz stanice javio Luni, koja je bila zatečena situacijom u kojoj se našao. Ipak, sve se završilo dobro, a bivši zadrugar se iz stanice uputio ka porodičnom domu.

(Blic / MONDO)