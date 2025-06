Bježi od zlostavljača, pa čisti kuće kako bi prehranila ćerku: Istinita priča na Netfliksu koju morate pogledati

U mjesecu kada je serija "Maid" premijerno prikazana, Nacionalni program za zaštitu od nasilja u porodici imao je najviše poziva u 25 godina postojanja SOS linije.

Izvor: Netflix

Dok se čeka izlazak pete sezone serije "Stranger Things" kasnije ove godine, mnogi pretplatnici Netfliksa traže nove naslove za gledanje na ovoj striming platformi.

I dok na platformi ima mnoštvo sadržaja koji možete "zagriznuti", neki fanovi se okreću seriji koja je prvi put objavljena na popularnom Netfliksu još 2021. godine.

Naslovljena Služavka (Maid), sinopsis serije glasi:

"Nakon što je pobjegla iz nasilne veze, mlada majka pronalazi posao čistačice dok se bori da obezbijedi bolji život za svoje dijete.“

Radnja serije

Mini-serija na Netfliksu prati priču samohrane majke Aleks (Alex) koja se zapošljava kao spremačica kako bi stvorila bolji život za svoju ćerku Medi (Maddy), ali bijeg od prošlosti pokazuje se mnogo težim nego što je očekivala.

MAID | Official Teaser | Netflix Izvor: YouTube

Ova priča inspirisana je memoarima Stefani Lend (Stephanie Land) Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive (Služavka: Težak rad, mala plata i majčina volja za preživljavanjem).

Važnost koju serija nosi

Iako je prvobitno objavljena 2021. godine, serija "Maid" se i dalje spominje na forumima širom interneta.

Izvor: Netflix

Govoreći o seriji, jedan fan je na Reddit forumu Netfliksa napisao:

"Tako dobra! Bio sam zalijepljen za ekran poslednja 24 sata. Toliko je realna i tjera te da zaista razmisliš koliko je teško ostati na površini. Topla preporuka", "Čitao sam knjigu! Mislio sam da je savršeno odabrana glumačka postava – Margaret Kvoli (Margaret Qualley) je fantastična, a njena prava majka Endi Mekdauel (Andie MacDowell) igra njenu majku – to je bio najbolji dio“, "Moja žena i ja smo je obožavali! Bila je to jedna od prvih serija koje nam je Netfliks preporučio.“

Mnogi hvale autore serije zbog načina na koji su obradili osjetljive teme. Kreatorka i scenaristkinja serije, Moli Smit Mecler (Molly Smith Metzler), ranije je rekla da je ekipa blisko sarađivala sa Nacionalnim programom za zaštitu od nasilja u porodici i njihovom SOS linijom dok su radili na projektu.

Izvor: Netflix

U razgovoru za IndieWire, Mecler je izjavila:

"Čula sam mnogo divnih stvari o seriji "Maid", ali ono što me najviše iznenadilo bilo je kada su mi rekli da su u mjesecu kada je serija premijerno prikazana, imali najviše poziva u 25 godina postojanja SOS linije", rekla je ona i dodala:

"Mislim da je serija uticala na mnogo ljudi. Svakog dana dobijem poruku od nekoga, svakog dana. Nije to čak ni tipa ‘Volim ovu seriju’, već: ‘Hej, nisam znala da je to emocionalno zlostavljanje. Hvala ti što si tome dala ime.’ To je jako teško definisati, pa ako smo uspjeli u tome da ljudi osjete da su viđeni – zbog toga i postojimo.“