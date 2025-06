"Barbarians je 100/10, pogledao sam u jednom danu": Gledaoci ne prestaju da hvale istorijsku seriju na Netfliksu

Ako ste obožavalac hit-serije "The Last Kingdom", ova serija bi mogla da se nađe na vrhu vaše liste za gledanje

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Istorijska serija "Barbarians" postala je veliki hit među korisnicima Netfliksa, a mnogi su je bukvalno pogledali u jednom danu. Ako ste obožavalac hit-serije "The Last Kingdom", ova serija bi mogla da se nađe na vrhu vaše liste za gledanje.

Pogledajte trejler:

serija Barbarians Netflix Izvor: Youtube / Netflix

O čemu se radi?

Radnja serije smeštena je u Evropu u vre

me rimske okupacije Germanije i prati događaje koji su doveli do Bitke u Teutoburškoj šumi 9. godine nove ere. Serija ima dve sezone. U centru priče je Arminije (koga glumi Lorens Rup), germanski ratnik koga su Rimljani kao dečaka, zajedno sa njegovim bratom odveli u Rim kako bi obezbedili mir između njegovog plemena, Keraša (Cherusci), i Rima.Photo Set as poster photo

Odrastao je kao Rimljanin, postao vojnik u rimskoj vojsci i kasnije se vratio u svoju domovinu kako bi pomogao rimskom zapovedniku Varu (Gaetano Aronica) da zadrži kontrolu nad tim područjem. Međutim, kada vidi kako Rimljani postupaju prema njegovom narodu, Arminije je šokiran, i uz pomoć prijatelja odlučuje da pruži otpor. Mnogi su pohvalili seriju zbog upotrebe nemačkog i latinskog jezika, što joj daje dodatnu istorijsku autentičnost.

"Neke scene su me prilično emotivno pogodile"

U Fejsbuk grupi Netflix Bangers, jedan korisnik je ostavio preporuku: "Barbarians, 100/10."

"Neke scene su me prilično emotivno pogodile. Ako ste završili sa gledanjem "The Last Kingdom" i tražite nešto slično, obavezno pogledajte ovo", glasi jedan od komentara.

"Prva sezona je neverovatna - istorijski tačna, snažna priča, odlična gluma i sjajna postava",

"Upotreba latinskog i nemačkog jezika je nešto što do sada nisam video. Jednostavno neverovatno", "Pogledao sam sve u jednom danu, jako mi se dopalo", "Počela sam da gledam bez velikih očekivanja, ali me prva epizoda odmah uverila. Zaista zabavno i vredno gledanja", samo su neki od komentara.

Na Rotten Tomatoes-u serija ima veoma dobre ocene - 86% kod kritike i 71% kod publike.