"Oči u oči sa srpskom maćehom, prošli put je pobjegla": Mirković ima suđenje sa Cecom, sad joj se obratio

Saša Mirković poručio da će vrlo brzo doći do suočavanja sa Cecom Ražnatović pred sudom, a onda je otkrio i pojedine detalje.

Izvor: Printskrin/facetv

Nakon što je 10. maja pretrpio fizički napad, za koji je optužio Velibora Popovića Popa, Saša Mirković ne odustaje od borbe za, kako kaže, "pravdu i istinu". U jednom od svojih ranijih obraćanja, Mirković je naveo da iza napada stoje Svetlana Ceca Ražnatović i Aco Pejović, a sada je najavio i direktno suočavanje sa pjevačicom.

Saša Mirković se sada ponovo oglasio putem društvene mreže Tiktok i poručio da će vrlo brzo doći do suočavanja sa Svetlanom Cecom Ražnatović pred sudom.

"09.06. u 9:30 u Palati pravde imam suđenje sa Cecom i videćemo šta će ona tom prilikom da izjavi, da kaže i da li će uopšte da se pojavi ili će da pobjegne kao prošli put", rekao je Mirković, pa se dotakao Velibora Popovića Popa:

"Udarcem sa leđa i pokušajem ubistva. Kada me je udario sa leđa i onda je krenuo da me šutne u glavu sprijeda. Tada je pokušao da me ubije. Zašto? Pa zato što ja neću da dozvolim da u našoj branši, i neću da ćutim o tome, da menadžeri budu dileri droge ili ovi trgovci na sitno oružjem. Koji su sve bliže pjevačima kao što je ova kukavica. Zato što udara sa leđa, prije svega, i zato što je monstrumčina jedna najobičnija", rekao je Saša Mirković na društvenoj mreži Tiktok.

Mirković o incidentu u Zagrebu

"Kupujem nekretninu u Zagrebu za televiziju. Došao je agent po mene i vratio me nazad. Otišao sam u klub i tagovao se na mrežama. Kad sam se vraćao u hotel, pričao sam na grupni poziv. Bio je i Aca Lukas na pozivu, šalili smo se… U tom trenutku su prošli Boško Janković, koji mi je bio taksista prije dvadeset godina, i ovaj famozni kriminalac koji se predstavlja kao Cecin menadžer i još nekih izvođača. Janković je ušao u hotel, a ovaj je ostao… On i ja se nikad nismo upoznali u životu. Stajao je sa prekrštenim rukama. Odlučio sam da izađem iz automobila. Krenuo sam, on me pitao možemo li porazgovarati, ja sam pokazao hotel i rekao sam: ‘Možemo.’ Napravio sam još jedan korak i dobio udarac. Pao sam i onda je uslijedilo udaranje. Udarao me i rukama i nogama. Naišao je neko sa bijelim patikama koji ga je odgurnuo… Krenuo sam da ustanem misleći da je gotovo… Kako sam digao pogled, vidim leti crna cipela prema meni. Digao sam ruku i prekrio glavu i tu sam čuo da mi je pukla ruka. Tolika je silina udarca bila da su popucale moje kosti… Zamisli da je udarac bio u glavu. Zato kažem da je bio pokušaj ubistva! Ovo što on kaže da smo se potukli fer, to nije f od fera. Nisam ga prstom taknuo! Mogao sam izgubiti vid, jer sam nedavno imao operaciju… I dalje nije sigurno, prati se… Očekujem da ga privedu. Rekao je da će se sam predati, ali to nismo vidjeli. Sve laže! Dok me šutirao, stalno je govorio: ‘Ne diraj više Acu Pejovića i Cecu. Je**ću ti majku!’ Molim policiju Hrvatske da ga pronađe, da se pronađu svi dokazi. Čovjek je htio da me ubije ili onesposobi za čitav život", ispričao je Saša Mirković za Face TV.

Podsetimo, Ceca, koja je podnijela privatnu tužbu protiv Jelene Karleuše zbog navodne uvrede časti, danas se nije pojavila na zakazanom suđenju. Odsustvo sa ročišta izazvalo je buru komentara, a pojavljivanje Karleuša izazvalo je veliku pažnju.