Slavicu Ćukteraš nazvali po dedi: Roditelji joj nisu dali ime čim se rodila, nastao problem zbog dokumenata

Slavica je po rođenju imala nadimke, budući da nije imala ime, a kako je rekla, nadimak je ostao do danas i njeni najbliži i dalje je tako oslovljavaju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Slavica Ćukteraš nedavno je podijelila neke manje poznate detalje iz svog privatnog života, a jedan od njih otkrio je i jedan mještanin njenog rodnog grada Šapca.

Naime, Slavicu mnogi u Šapcu ne znaju po njenom pravom imenu, već po nadimku Bebana, koji je nosila još od rođenja. Kako je sama objasnila, njeni roditelji u početku nisu znali koje ime da joj daju, pa su je zvali jednostavno Beba, odnosno Bebana.

"To mi je nadimak, jer kad sam se rodila roditelji nisu znali koje ime da mi daju. Zvali su me zato Beba i Bebana. Kada je došlo vrijeme da mi se izvade dokumenta i da se dijete prijavi, morali su da se odluče za ime. Moj deda je preminuo 15 dana prije nego što sam se rodila i zvao se Slava, pa sam po njemu dobila ime Slavica", otkrila je pevačica.

Kako je rekla, nadimak je ostao do danas i njeni najbliži i dalje je tako oslovljavaju.

"Moji me i dan danas zovu Bebana, niko me ne oslovljava sa Slavica. U Šapcu me svi znaju po nadimku i kad sam se pojavila na sceni svi su se čudili: "Kako je ona Slavica?", rekla je u emisiji "Exkluziv Night".

Borba sa depresijom

Slavica Ćukteraš prošla je kroz težak životni period nakon razvoda, posebno tokom borbe za starateljstvo nad svojom ćerkom. U tim trenucima suočila se i sa depresijom i ozbiljnim anksioznim napadima koji su je znali potpuno blokirati.

U emisiji je otkrila da joj je u tim teškim momentima pomogla vjera i ikona koju joj je majka poklonila još dok je učestvovala u takmičenju "Zvezde Granda".

"Imam jednu ikonu koju je meni moja mama poklonila kada sam bila počinjala u ''Zvezdama Granda''. I dan danas je imam. I ima molitva jedna iza ikone. Plakala sam nad tom ikonom i stalno sam se molila Bogu: ''Molim te Bože, samo me izvuci iz svega ovoga, da ovo prestane''. Negde sam morala pronaći snagu. Meni je to bila neka amajlija", pričala je ona u gore pomenutoj emisiji.