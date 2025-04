"Ne planiram da napuštam muziku": Slavica Ćukteraš nikad iskrenija nakon povratka na scenu, oni su joj podrška

Slavica je priznala kako se osjeća nakon povratka na estradu, a dotakla se i karijere.

Pjevačica Slavica Ćukteraš bila je jedna od najuspješnijih iz prve sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a onda je sve iznenadila kada se povukla sa javne scene i to u jeku najveće popularnosti.

Slavica je napustila estradu na skoro 10 godina, a sada je za Mondo progovorila o tom periodu i šta joj se dešavalo prethodnih godina, kao i da li je uzbuđena, budući da su njene dvije nove pesme, "Krvav dijamant" i "Deset godina", ugledale svjetlost dana.

Komentare, kaže, čita i svi su pozitivni, što joj je posebno drago.

"Komentare čitam, da, kao uvijek, mislim svako od nas čita kada izađe pjesma, prijatno sam i iznenađena, pustili smo da sve to ide lijepo organski i za sad sam prezadovoljna, s obzirom na to da je prošlo svega par sati", rekla nam je Slavica, a onda otkrila šta ju je motivisalo da se vrati na javnu scenu.

"Nedostajala mi je muzika. Godinama je tako bilo i samo sam čekala pravi trenutak i dugo sam radila na ovom projektu. I sada, kada je sve završeno, bilo je vrijeme da sve to ugleda svjetlost dana", iskrena je bila Slavica, a dotakla se i podrške.

"Znate kako, ima tu autora, ima tu Bojan Vasić, Matija, Aleksandar Jovanović, stvarno tih par ljudi koji su mi pomogli da izguram sve to i da umjeli su da prepoznaju stanje u kom sam ja. To je to što se tiče poslovne. Mislim da je pravih saradnika danas jako malo. Tu je i moja porodica, naravno, oni su mi velika podrška i za projekte, ali i za povratak na javnu scenu."

Slavica Ćukteraš - KRVAV DIJAMANT (Official Video) Izvor: YouTube

Slavica nam je priznala i koja od pomenutih numera joj je omiljenija.

"Ne bih da ih razdvajam, jer obe imaju moju priču. Već po komentarima vidim da je "Deset godina" onako ličnija pjesma mnogima. Mislim da ja nikada neću moći da razdvojim ove dvije pjesme, a na publici je sada da odluče koja je njima omiljenija. "Krvav dijamant“ je pjesma o prevazilaženju bola, dok "Deset godina“ govori o mom putovanju i ličnom rastu. Obje pesme su vrlo lične i autentične."

Slavica se dotakla i sledećih koraka nakon povratka na javnu scenu.

"Planiram da ne napuštam muziku. Što se tiče turneja, ne brinem se, toga će sigurno biti, mislim, vi odlično znate kako to ide po inerciji samoj, tako da, što se toga tiče, ne brinem se, nije mi to bio primarni cilj. Primarni cilj je bio da kroz pesmu zaista kažem da je svih ovih godina meni nedostajalo ovo i da sad sam ja prava Slavica. Vjerujte mi da nikada, evo koliko sam izbacila pjesama i svega, da nikada mirnija nisam bila nego što sam sada. Evo sad idem na ručak, uopšte nisam u nekom stresu. Obično smo mi izvođači u stresu, kao svako kad pravi neki posao. Nikad mirnija nisam bila, jer ovo vjerujte mi što čujete, ove pjesme, to je Slavica."

Slavica Ćukteraš - DESET GODINA - ALTERNATIVA (Official Video) Izvor: YouTube

Pjevačica je otkrila i da li je svesna popularnosti i koliko ju je publika željna nakon svih ovih godina.

"Ljudi su jako željni. Ne željni zapravo, srećni su. Srećni su što sam snimila", rekla nam je Slavica, a za sam kraj se dotakla i nastupa u Beogradu, ali i po Srbiji.

"Radujem se što ću ponovo biti na sceni i deliti energiju sa publikom. Pripremam i nove pjesme, tako da će biti mnogo iznenađenja.", rekla je pjevačica za Mondo.

